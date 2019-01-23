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      Масові протести у Зімбабве: жителі вимагають відставки президента – фото, відео

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      У Зімбабве тривають масові протести. Місцеві жителі палять шини та вимагають відставки президента через різке зростання цін.

      Про це повідомляє BBC.

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      Люди вийшли на вулиці, тому що у країні стрімко зросли ціни на пальне та продукти. 

      У Зімбабве страждають абсолютно всі. Дайте людям паливо, їжу та гроші. І протести закінчаться,
      – сказав протестувальник Фредді Кава.

      Пальне подорожчало майже втричі. Тепер за літр бензину доводиться віддавати понад три долари. Через це здорожчав і проїзд у громадському транспорті. Тепер багатьом місцевим доводиться добиратися на роботу пішки. 

      У людей не вистачає коштів і на продукти. Два кілограми рису коштують удвічі дорожче – майже вісім доларів, а у магазинах – напівпорожні полиці. Через це закрились деякі торговельні мережі.


       

      Теги: Зімбабве Протести Африка
      Джерело: 24 Канал
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