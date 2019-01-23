Масові протести у Зімбабве: жителі вимагають відставки президента – фото, відео
У Зімбабве тривають масові протести. Місцеві жителі палять шини та вимагають відставки президента через різке зростання цін.
Про це повідомляє BBC.
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Люди вийшли на вулиці, тому що у країні стрімко зросли ціни на пальне та продукти.
У Зімбабве страждають абсолютно всі. Дайте людям паливо, їжу та гроші. І протести закінчаться,
– сказав протестувальник Фредді Кава.
Пальне подорожчало майже втричі. Тепер за літр бензину доводиться віддавати понад три долари. Через це здорожчав і проїзд у громадському транспорті. Тепер багатьом місцевим доводиться добиратися на роботу пішки.
У людей не вистачає коштів і на продукти. Два кілограми рису коштують удвічі дорожче – майже вісім доларів, а у магазинах – напівпорожні полиці. Через це закрились деякі торговельні мережі.