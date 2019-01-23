Масові протести у Зімбабве: жителі вимагають відставки президента – фото, відео

У Зімбабве тривають масові протести. Місцеві жителі палять шини та вимагають відставки президента через різке зростання цін.

Про це повідомляє BBC.

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Люди вийшли на вулиці, тому що у країні стрімко зросли ціни на пальне та продукти.

У Зімбабве страждають абсолютно всі. Дайте людям паливо, їжу та гроші. І протести закінчаться,

– сказав протестувальник Фредді Кава.

Пальне подорожчало майже втричі. Тепер за літр бензину доводиться віддавати понад три долари. Через це здорожчав і проїзд у громадському транспорті. Тепер багатьом місцевим доводиться добиратися на роботу пішки.

У людей не вистачає коштів і на продукти. Два кілограми рису коштують удвічі дорожче – майже вісім доларів, а у магазинах – напівпорожні полиці. Через це закрились деякі торговельні мережі.

#Zimbabwe cleaning and stocking up supermarkets that were looted last week during protests.

This is Choppies in Mabvuku, #Harare

Managers don’t know when they will re-open. Police + army on guard outside + in neighbourhood pic.twitter.com/t6yKFaCBmd — harumutasa/aljazeera (@harumutasa) 23 січня 2019 р.

#Zimbabwe is in protests that will last 3 days. Rising oil prices are the reason for the demonstrations. #ZimbabweShutDown is the call for no one to get to work. Inevitably there were scenarios of violence and confrontation between demonstrators and the police. pic.twitter.com/JRED2eSHmi — Cídia Chissungo (@Cidiachissungo) 14 січня 2019 р.

#Zimbabwe: President Mnangagwa has emphasised that heads will roll in the probe of the brutal & deadly crackdown on #ZimbabweShutDown protests. This is despite the operation being active & young people keeping off their homes for fear of GOVT retaliatory attacks. #AfricansRising pic.twitter.com/HtuXxbrwWt — Africans Rising (@AfricansRising) 22 січня 2019 р.



