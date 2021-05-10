Без масок и дистанции: оккупанты в Крыму устроили массовый концерт ко Дню победы – фото, видео
В оккупированном Севастополе устроили массовый концерт ко Дню Победы несмотря на пандемию COVID-19. Люди на "празднике" находились без масок и не соблюдали дистанцию.
Источник:твитер RoksolanaToday&КрымUA
Развлекал гостей российский певец Олег Газманов. Что интересно, на него ранее уже открывали уголовное дело за незаконный въезд на полуостров.
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На фото, которые опубликовали в сети, заметно огромное скопление людей, среди них были и дети. Некоторые из них принесли с собой флаги с запрещенной символикой.
Концерт в Севастополе / Скриншот с видео PiterLaspiPictures
Выступление Газманова в оккупированном Крыму / Скриншот с видео PiterLaspiPictures
Кроме того, после концерта гостей ждал огромный салют.
Салют во время концерта / Скриншот с видео PiterLaspiPictures
Что отмечают 8 и 9 мая в Украине: коротко о главном
- 8 мая в Украине начиная с 2015 года отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
- Термин "Великая Отечественная война" из украинского законодательства убрали, а пропаганда коммунизма и нацизма – запрещена. Символом с 2014 года является красный мак. Он олицетворяет цветок мака и одновременно кровавый след от пули.
Больше о 8 и 9 мая в Украине смотрите в видео:
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