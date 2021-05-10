В оккупированном Севастополе устроили массовый концерт ко Дню Победы несмотря на пандемию COVID-19. Люди на "празднике" находились без масок и не соблюдали дистанцию.

Развлекал гостей российский певец Олег Газманов. Что интересно, на него ранее уже открывали уголовное дело за незаконный въезд на полуостров.

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На фото, которые опубликовали в сети, заметно огромное скопление людей, среди них были и дети. Некоторые из них принесли с собой флаги с запрещенной символикой.



Концерт в Севастополе / Скриншот с видео PiterLaspiPictures



Выступление Газманова в оккупированном Крыму / Скриншот с видео PiterLaspiPictures

Севастополь

Умышленое заражение большого количества людей с особым цинизмом.

На сцене Газманов pic.twitter.com/jFs24aO9df — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) May 10, 2021

Кроме того, после концерта гостей ждал огромный салют.



Салют во время концерта / Скриншот с видео PiterLaspiPictures

Что отмечают 8 и 9 мая в Украине: коротко о главном

8 мая в Украине начиная с 2015 года отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Термин "Великая Отечественная война" из украинского законодательства убрали, а пропаганда коммунизма и нацизма – запрещена. Символом с 2014 года является красный мак. Он олицетворяет цветок мака и одновременно кровавый след от пули.

Больше о 8 и 9 мая в Украине смотрите в видео: