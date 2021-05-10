Без масок і дистанції: окупанти в Криму влаштували масовий концерт до Дня перемоги – фото, відео
В окупованому Севастополі влаштували масовий концерт до Дня перемоги попри пандемію COVID-19. Люди на "святі" перебували без масок та не дотримувались дистанції.
Джерело:твітер RoksolanaToday&КрымUA
Розважав гостей російський співак Олег Газманов. Що цікаво, на нього раніше вже відкривали кримінальну справу за незаконний в'їзд на півострів.
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На фото, які опублікували в мережі, помітно величезне скупчення людей, серед них були й діти. Деякі з них принесли зі собою прапори зі забороненою символіки.
Концерт у Севастополі / Скриншот з відео PiterLaspiPictures
Виступ Газманвоа в окупованому Криму / Скриншот з відео PiterLaspiPictures
Окрім того, після концерту на гостей чекав величезний салют.
Салют під час концерту / Скриншот з відео PiterLaspiPictures
Що відзначають 8 і 9 травня в Україні: коротко про головне
- 8 травня в Україні починаючи з 2015 року відзначають День пам'яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- Термін "Велика Вітчизняна війна" з українського законодавства прибрали, а пропаганда комунізму та нацизму – заборонена. Символом з 2014 року є червоний мак. Він уособлює квітку маку й водночас кривавий слід від кулі.
Більше про 8 та 9 травня в Україні дивіться у відео:
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