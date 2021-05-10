В окупованому Севастополі влаштували масовий концерт до Дня перемоги попри пандемію COVID-19. Люди на "святі" перебували без масок та не дотримувались дистанції.

Розважав гостей російський співак Олег Газманов. Що цікаво, на нього раніше вже відкривали кримінальну справу за незаконний в'їзд на півострів.

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На фото, які опублікували в мережі, помітно величезне скупчення людей, серед них були й діти. Деякі з них принесли зі собою прапори зі забороненою символіки.



Концерт у Севастополі / Скриншот з відео PiterLaspiPictures



Виступ Газманвоа в окупованому Криму / Скриншот з відео PiterLaspiPictures

Севастополь

Умышленое заражение большого количества людей с особым цинизмом.

На сцене Газманов pic.twitter.com/jFs24aO9df — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) May 10, 2021

Окрім того, після концерту на гостей чекав величезний салют.



Салют під час концерту / Скриншот з відео PiterLaspiPictures

Що відзначають 8 і 9 травня в Україні: коротко про головне

8 травня в Україні починаючи з 2015 року відзначають День пам'яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Термін "Велика Вітчизняна війна" з українського законодавства прибрали, а пропаганда комунізму та нацизму – заборонена. Символом з 2014 року є червоний мак. Він уособлює квітку маку й водночас кривавий слід від кулі.

Більше про 8 та 9 травня в Україні дивіться у відео: