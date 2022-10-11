Виталий Ким предположил, что существует три варианта, почему оккупанты массово обстреливают Украину. И хотя наши военные умело уничтожают большинство российских ракет, радоваться пока рано, отметил глава Николаевской ОВА.

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Какие версии у главы Николаевской ОВА

Во-первых, россияне пытаются морально изнурить наших граждан. Именно для этого и заставляют людей прятаться в укрытиях от вражеских ракет, которые снова и снова выпускают.

Также Виталий Ким предполагает, что еще одна причина таких обстрелов – очередная попытка противника найти наши слабые места. Кроме того, российские военные пытаются отследить и уничтожить системы противовоздушной обороны.

Третий вариант – они просто нелогичные идиоты, что тоже, скорее всего, очень вероятно,

– отметил Виталий Ким.

Глава Николаевской ОВА о действиях российских военных: смотрите видео

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Около шести утра оккупанты выпустили 12 ракет по Запорожью. В результате вражеской атаки погиб по меньшей мере один человек.

Также захватчики ударили иранскими дронами-камикадзе по Ладыжинской ТЭС Винницкой области. Российские ракеты сбили в Одесской, Ровненской областях и Кривом Роге.

Накануне, 10 октября, путинские бойцы массово обстреляли Украину. Захватчики выпустили по нашей земле 84 ракеты и 24 беспилотника.

По состоянию на утро 11 октября, за минувшие сутки российские оккупанты убили 23 человека. Еще более 100 украинцев получили ранения. Детальнее о жертвах среди гражданского населения:

Днепропетровская область – 4 погибших и 21 ранен;

Донецкая область – 6 погибших и 8 раненых;

Запорожская область – 5 погибших и 8 раненых;

Киевская область – 1 погибший и 9 раненых;

Сумская область – 2 раненых;

Харьковская область – 1 раненый;

Херсонская область – 1 раненый;

Черкасская область – 1 раненый,

Киев – 7 погибших и 49 раненых.

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