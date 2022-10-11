Виталий Ким предположил, что существует три варианта, почему оккупанты массово обстреливают Украину. И хотя наши военные умело уничтожают большинство российских ракет, радоваться пока рано, отметил глава Николаевской ОВА.
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Какие версии у главы Николаевской ОВА
Во-первых, россияне пытаются морально изнурить наших граждан. Именно для этого и заставляют людей прятаться в укрытиях от вражеских ракет, которые снова и снова выпускают.
Также Виталий Ким предполагает, что еще одна причина таких обстрелов – очередная попытка противника найти наши слабые места. Кроме того, российские военные пытаются отследить и уничтожить системы противовоздушной обороны.
Третий вариант – они просто нелогичные идиоты, что тоже, скорее всего, очень вероятно,
– отметил Виталий Ким.
Глава Николаевской ОВА о действиях российских военных: смотрите видео
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Около шести утра оккупанты выпустили 12 ракет по Запорожью. В результате вражеской атаки погиб по меньшей мере один человек.
Также захватчики ударили иранскими дронами-камикадзе по Ладыжинской ТЭС Винницкой области. Российские ракеты сбили в Одесской, Ровненской областях и Кривом Роге.
Накануне, 10 октября, путинские бойцы массово обстреляли Украину. Захватчики выпустили по нашей земле 84 ракеты и 24 беспилотника.
По состоянию на утро 11 октября, за минувшие сутки российские оккупанты убили 23 человека. Еще более 100 украинцев получили ранения. Детальнее о жертвах среди гражданского населения:
- Днепропетровская область – 4 погибших и 21 ранен;
- Донецкая область – 6 погибших и 8 раненых;
- Запорожская область – 5 погибших и 8 раненых;
- Киевская область – 1 погибший и 9 раненых;
- Сумская область – 2 раненых;
- Харьковская область – 1 раненый;
- Херсонская область – 1 раненый;
- Черкасская область – 1 раненый,
- Киев – 7 погибших и 49 раненых.
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