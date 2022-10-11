Віталій Кім припустив, що існує три варіанти, чому окупанти масово обстрілюють Україну. І хоча наші військові вправно знищують більшість російських ракет, радіти поки рано, зазначив очільник Миколаївської ОВА.

Важливо Україна повернула тіла ще 62 захисників, серед них – загиблі в Оленівці

Які версії в очільника Миколаївської ОВА

По-перше, росіяни намагаються морально виснажити наших громадян. Саме для цього і змушують людей ховатися в укриттях від ворожих ракет, які знову й знов випускають.

Також Віталій Кім припускає, що ще одна причина таких обстрілів – чергові спроби противника знайти наші слабкі місця. Окрім того, російські військові намагаються відстежити та знищити системи протиповітряної оборони.

Третій варіант – вони просто нелогічні ідіоти, що теж, швидше за все, дуже вірогідно,

– зазначив Віталій Кім.

Очільник Миколаївської ОВА про дії російських військових: дивіться відео

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Росія постійно тероризує українців: останні новини

Близько шостої ранку окупанти випустили 12 ракет по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки загинула щонайменше одна людина.

Також загарбники вдарили іранськими дронами-камікадзе по Ладижинській ТЕС, що на Вінниччині. Російські ракети збили на Одещині, Рівненщині та у Кривому Розі.

Напередодні, 10 жовтня, путінські бійці масово обстріляли Україну. Загарбники випустили по нашій землі 84 ракети та 24 безпілотники.

Станом на ранок 11 жовтня, за минулу добу російські окупанти вбили 23 людей. Ще понад 100 українців зазнали поранень. Детальніше про жертви серед цивільного населення:

Дніпропетровська область – 4 загиблих і 21 поранений;

Донецька область – 6 загиблих і 8 поранених;

Запорізька область – 5 загиблих і 8 поранених;

Київська область – 1 загиблий і 9 поранених;

Сумська область – 2 поранених;

Харківська область – 1 поранений;

Херсонська область – 1 поранений;

Черкаська область – 1 поранений,

Київ – 7 загиблих і 49 поранених.

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