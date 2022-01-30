Винничане рассказывают, что есть паника, ведь в наше время встречается много дезинформации. "Не знаешь чему верить. Сейчас достаточно обостренная ситуация, за которую все переживают, поэтому нужно быть готовым ко всему", – отмечают жители.

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Что следует брать с собой в случае эвакуации

Как оказывать медпомощь и собирать тревожный чемодан. Все это должен знать каждый житель страны, где война уже 8 лет, уверены организаторы. Говорят, тот, кто знает, как действовать в экстремальных ситуациях точно не будет паниковать.

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Соорганизатор мероприятия Наталья Штогрин отметила, что прежде всего они хотят предоставить информацию. "Чтобы развенчать панику, паника ведь является главным врагом при любых ситуациях", – пояснила она.

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Чистый ум и спокойствие – главный критерий при сборе "тревожного чемодана", отмечают спасатели. Деньги, документы, средства гигиены, спальник, медикаменты, фонарик и приемник – главные вещи, которые советуют брать с собой в случае эвакуации.

Начальник отдела ГСЧС в Винницкой области Олег Семенов считает, что ксерокопии лучше всего держать в таком варианте, чтобы они закрывались и были ограничены от доступа влаги.

Важные документы лучше все-таки держать не в чемодане, а при себе. При этом где-то глубоко при себе. Вот ксерокопии можно снаружи, чтобы при необходимости вы могли их продемонстрировать,

– подчеркнул Семенов.

Содержимое чемодана имеет ограничение

Спасатели отмечают, чтобы чемодан стал спасением, а не тяжелой ношей – его содержание не должно превышать 20 килограммов.

Иметь четкий план маршрута – еще одно правило, которым делятся спасатели. Говорят, чтобы каждый член семьи не растерялся в случае чего, алгоритм действий следует обсудить заранее.

Если вы будете передвигаться пешком, то должен быть минимальный набор продуктов. Мой совет – не комплектовать чемодан консервами, металлическими банками. Они составляют большой вес и затрудняют использование чемодана. Олег Семенов Начальник отдела ГСЧС Винницкой области

Аптечка – важнейший элемент чемодана

Не стоит забывать и об индивидуальных средствах защиты, отмечают медики. Также следует помнить о базовых правилах оказания первой медицинской помощи.

Как правильно оказывать медпомощь

Для того чтобы ускорить процесс возвращения человека к реальности, нужно поднять ноги. Тогда кровь будет больше поступать в мозг и человек вернется к реальности.



Во время ожидания приезда скорой помощи не следует забывать о термоодеяле, которое будет защищать человека от влаги, снега и сохранять тепло, выделяемое организмом.

Спасатели отмечают, что "тревожный чемодан" это одна из необходимых вещей во время чрезвычайной ситуации. Самое главное ее содержание – аптечка, может пригодиться и в привычной жизни.