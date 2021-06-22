Соседи услышали, как девочка плачет и вызвали полицию. Где была мать все это время – неизвестно.

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Девочку спасли соседи

Недавно поздним вечером в полицию обратились местные жители и сообщили, что уже 2 дня соседская 4-летняя девочка живет без присмотра взрослых. Мать оставила дочь и пошла по своим делам.

Как видно на фото, ребенок выглядит не совсем опрятно. Что она делала сама в доме – пока неясно.

Ребенок 2 дня жил один / Фото Мариупольского управления полиции

Что с ребенком сейчас

Правоохранители поместили девочку в учреждение здравоохранения. Там врачи должны провести ее обследование и оказать медицинскую помощь.

В отношении 26-летней матери полицейские составили административный протокол по статье о невыполнении родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Его уже направили в суд.

Соцслужба по делам детей примет решение о целесообразности возвращения ребенка матери.

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Обращение полиции

Полиция обратилась к гражданам, которым могли быть известны факты ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей.

"Если условия проживания детей представляют угрозу для их жизни и здоровья, не ждите, звоните в полицию по телефону 102 или в соцслужбы вашего населенного пункта", – говорится в сообщении.

Там отметили, что изъятие детей из семьи – крайний метод, но иногда он может спасти жизнь.