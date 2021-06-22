Сусіди почули, як дівчинка плаче і викликали поліцію. Де була матір весь цей час – невідомо.
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Дівчинку врятували сусіди
Нещодавно пізнього вечора до поліції звернулися місцеві жителі і повідомили, що вже 2 дні сусідська 4-річна дівчинка живе без нагляду дорослих. Мати залишила доньку та пішла у своїх справах.
Як помітно на фото, дитина виглядає не зовсім охайно. Що вона робила сама в домі – поки неясно.
Дитина 2 дні жила сама / Фото Маріупольського управління поліції
Що з дитиною зараз
Правоохоронці помістили дівчину до закладу охорони здоров'я. Там лікарі повинні провести її обстеження та надати медичну допомогу.
Щодо 26-річної матері поліцейські склали адміністративний протокол за статтею про невиконання батьками чи особами, що їх заміняють, обов'язків по вихованню дітей. Його вже направили до суду.
Соцслужба у справах дітей прийме рішення щодо доцільності повернення дитини матері.
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Звернення поліції
Поліція звернулася до громадян, яким могли б бути відомі факти неналежного виконання батьками своїх обов'язків.
"Якщо умови проживання дітей становлять загрозу для їхнього життя та здоров'я, не чекайте, телефонуйте до поліції за номером 102 або у соцслужби вашого населеного пункту", – мовиться у повідомленні.
Там наголосили, що вилучення дітей із родини – крайній метод, але іноді він може врятувати життя.