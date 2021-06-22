Сусіди почули, як дівчинка плаче і викликали поліцію. Де була матір весь цей час – невідомо.

Увага Затисло між бетонними плитами: львівські рятувальники визволили ногу 11-річної дівчинки – фото

Дівчинку врятували сусіди

Нещодавно пізнього вечора до поліції звернулися місцеві жителі і повідомили, що вже 2 дні сусідська 4-річна дівчинка живе без нагляду дорослих. Мати залишила доньку та пішла у своїх справах.

Як помітно на фото, дитина виглядає не зовсім охайно. Що вона робила сама в домі – поки неясно.



Дитина 2 дні жила сама / Фото Маріупольського управління поліції

Що з дитиною зараз

Правоохоронці помістили дівчину до закладу охорони здоров'я. Там лікарі повинні провести її обстеження та надати медичну допомогу.

Щодо 26-річної матері поліцейські склали адміністративний протокол за статтею про невиконання батьками чи особами, що їх заміняють, обов'язків по вихованню дітей. Його вже направили до суду.

Соцслужба у справах дітей прийме рішення щодо доцільності повернення дитини матері.

Увага Рятувальники б'ють на сполох: в Україні за вихідні потонули 40 людей, серед них – 6 дітей

Звернення поліції

Поліція звернулася до громадян, яким могли б бути відомі факти неналежного виконання батьками своїх обов'язків.

"Якщо умови проживання дітей становлять загрозу для їхнього життя та здоров'я, не чекайте, телефонуйте до поліції за номером 102 або у соцслужби вашого населеного пункту", – мовиться у повідомленні.

Там наголосили, що вилучення дітей із родини – крайній метод, але іноді він може врятувати життя.