Ее отвратительные заявления не раз звучали в интервью пропагандистских телеканалов, архивы сохранились. Так что оценить действие кармы можете и вы.

Внимание В Донецке от обстрелов кафиров погибла коллаборантка Пирогова

Как работает карма

В своих высказываниях мать Пироговой оправдывала военные преступления кафиров в Мариуполе. Она не просто поддерживала войну и массовые убийства мирных жителей, но и цинично назвала атаки – "очищением".

"Мариуполь теперь очистился. Ощущение, что всеми этими красивостями, мишурой, парками, его осквернили, а теперь из-за страшного, ужасного – он очистился", – заявляла россиянка.

Пирогова старшая также отмечала, что "это специально делали для мариупольцев". Как добавила "чем хуже ситуация, тем лучше украшают покойника".

Дикое видение, у которого нет объяснений. Потому как разрушение домов, убийство тысячи людей, детей могут быть "для мариупольцев" - сложно даже предположить предел циничности подобных высказываний.

Важно! По предварительным данным, озвученным в мэрии Мариуполя по состоянию на конец мая, в городе во время активных боевых действий погибли около 22 тысяч жителей.

Карма догнала Пирогову, теперь она оплакивает собственную дочь, жизнь которой унесли русские оккупанты. Как она прокомментирует такое "очищение", остается лишь догадываться.

Пирогова старшая об обстрелах Мариуполя: видео

Коротко о Марии Пироговой и ее гибели

Пирогова была так называемой депутаткой квазиреспублики "ДНР", якобы волонтерившей в захваченном Донецке и помогавшей боевикам.

Сегодня, 6 декабря, стало известно, что она погибла от рук этих боевиков. Была ли она целью россиян, погибла ли при обстреле случайно – пока неизвестно. Отмечают, что при обстреле погибли и гражданские жители захваченного Донецка – речь о по меньшей мере 5 жертвах.

Традиционно оккупанты пытаются обвинить в обстрелах ВСУ. Однако наши защитники не причастны к обстрелу города.