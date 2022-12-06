Її огидні заяви неодноразово лунали у інтерв'ю пропагандистських телеканалів, архіви збереглись. Тож оцінити дію карми можете і ви.

Увага У Донецьку від обстрілів окупантів загинула колаборантка Пирогова

Як працює карма

У своїх висловлюваннях матір Пирогової виправдовувала воєнні злочини окупантів у Маріуполі. Вона не просто підтримувала війну та масові вбивства мирних жителів, а й цинічно назвала атаки – "очищенням".

"Маріуполь тепер очистився. Відчуття, що цими усіма красивостями, мішурою, парками, його осквернили, а тепер через страшне, жахливе – він очистився", – заявляла росіянка.

Пирогова старша також зазначала, що "це спеціально робили для маріупольців". Як та додала "чим гірше ситуація, тим краще прикрашають покійника".

Дике бачення, яке немає пояснень. Бо яким чином руйнування будинків, вбивство тисячі людей, дітей можуть бути "для маріупольців" – складно навіть припустити межу цинічності подібних висловлювань.

Важливо! За попередніми даними, які озвучували у мерії Маріуполя станом на кінець травня, у місті під час активних бойових дій загинуло близько 22 тисяч жителів.

Та карма наздогнала Пирогову, тепер вона оплакує власну доньку, життя якої забрали російські окупанти. Як вона прокоментує таке "очищення" залишається лише здогадуватись.

Пирогова старша про обстріли Маріуполя: відео

Коротко про Марію Пирогову та її загибель

Пирогова була так званою депутаткою квазіреспубліки "ДНР", нібито волонтерила у захопленому Донецьку та допомагала бойовикам.

Сьогодні, 6 грудня, стало відомо, що вона загинула від рук цих же бойовиків. Чи була вона ціллю росіян, чи загинула під час обстрілу випадково – наразі невідомо. Зазначають, що під час обстрілу загинули й цивільні жителі захопленого Донецька – мова про щонайменше 5 жертв.

Традиційно окупанти намагаються звинуватити в обстрілах ЗСУ. Однак, наші захисники не причетні до обстрілу міста.