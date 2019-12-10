Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 847 украинским женщинам

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 847 женщинам.

Соответствующий указ №893 обнародован на сайте президента.

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Звание "Мать-героиня" получили:

32 жительницы Винницкой области,

116 – Волынской;

33 – Днепропетровской;

28 – Донецкой;

26 – Житомирской;

52 – Закарпатской;

14 – Запорожской;

45 – Ивано-Франковской;

31 – Киевской;

2 – жительницы Кировоградской области;

5-Луганской;

56 – Львовской;

14 – Николаевской;

59 – Одесской;

17 – Полтавской;

129 – Ровенской;

8 – Сумской;

28 – Тернопольской;

21 – Харьковской;

13 – Херсонской;

31 – Хмельницкой;

27 – Черкасской;

44 – Черновицкой;

15 – Черниговской;

1 – города Киева.

Кому присваивают звание "Мать-героиня""Мать-героиня" – это государственная награда, которая предоставляется президентом Украины. Звание присваивается женщинам, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста 5 и больше детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.