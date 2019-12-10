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      Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 847 украинским женщинам

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      Звание "Мать-героиня" получили 847 украинских женщин / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 847 женщинам.

      Соответствующий указ №893 обнародован на сайте президента.

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      Звание "Мать-героиня" получили:

      32 жительницы Винницкой области,

      116 – Волынской;

      33 – Днепропетровской;

      28 – Донецкой;

      26 – Житомирской;

      52 – Закарпатской;

      14 – Запорожской;

      45 – Ивано-Франковской;

      31 – Киевской;

      2 – жительницы Кировоградской области;

      5-Луганской;

      56 – Львовской;

      14 – Николаевской;

      59 – Одесской;

      17 – Полтавской;

      129 – Ровенской;

      8 – Сумской;

      28 – Тернопольской;

      21 – Харьковской;

      13 – Херсонской;

      31 – Хмельницкой;

      27 – Черкасской;

      44 – Черновицкой;

      15 – Черниговской;

      1 – города Киева.

      Кому присваивают звание "Мать-героиня""Мать-героиня" – это государственная награда, которая предоставляется президентом Украины. Звание присваивается женщинам, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста 5 и больше детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Дети и несовершеннолетние Награды
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