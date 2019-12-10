Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 847 украинским женщинам
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 847 женщинам.
Соответствующий указ №893 обнародован на сайте президента.
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Звание "Мать-героиня" получили:
32 жительницы Винницкой области,
116 – Волынской;
33 – Днепропетровской;
28 – Донецкой;
26 – Житомирской;
52 – Закарпатской;
14 – Запорожской;
45 – Ивано-Франковской;
31 – Киевской;
2 – жительницы Кировоградской области;
5-Луганской;
56 – Львовской;
14 – Николаевской;
59 – Одесской;
17 – Полтавской;
129 – Ровенской;
8 – Сумской;
28 – Тернопольской;
21 – Харьковской;
13 – Херсонской;
31 – Хмельницкой;
27 – Черкасской;
44 – Черновицкой;
15 – Черниговской;
1 – города Киева.
Кому присваивают звание "Мать-героиня""Мать-героиня" – это государственная награда, которая предоставляется президентом Украины. Звание присваивается женщинам, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста 5 и больше детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.