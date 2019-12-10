Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" 847 українським жінкам
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" 847 жінкам.
Відповідний указ №893 оприлюднено на сайті президента.
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Звання "Мати-героїня" отримали:
32 мешканки Вінницької області,
116 – Волинської;
33 – Дніпропетровської;
28 – Донецької;
26 – Житомирської;
52 – Закарпатської;
14 – Запорізької;
45 – Івано-Франківської;
31 – Київської;
2 – мешканки Кіровоградської області;
5 – Луганської;
56 – Львівської;
14 – Миколаївської;
59 – Одеської;
17 – Полтавської;
129 – Рівненської;
8 – Сумської;
28 – Тернопільської;
21 – Харківської;
13 – Херсонської;
31 – Хмельницької;
27 – Черкаської;
44 – Чернівецької;
15 – Чернігівської;
1 – міста Києва.
Кому присвоюють звання "Мати-героїня""Мати-героїня" – це державна нагорода, яка надається президентом України. Звання присвоюють жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей, а також створили належні умови для їхнього інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.