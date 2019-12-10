Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" 847 українським жінкам

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" 847 жінкам.

Відповідний указ №893 оприлюднено на сайті президента.

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Звання "Мати-героїня" отримали:

32 мешканки Вінницької області,

116 – Волинської;

33 – Дніпропетровської;

28 – Донецької;

26 – Житомирської;

52 – Закарпатської;

14 – Запорізької;

45 – Івано-Франківської;

31 – Київської;

2 – мешканки Кіровоградської області;

5 – Луганської;

56 – Львівської;

14 – Миколаївської;

59 – Одеської;

17 – Полтавської;

129 – Рівненської;

8 – Сумської;

28 – Тернопільської;

21 – Харківської;

13 – Херсонської;

31 – Хмельницької;

27 – Черкаської;

44 – Чернівецької;

15 – Чернігівської;

1 – міста Києва.

Кому присвоюють звання "Мати-героїня""Мати-героїня" – це державна нагорода, яка надається президентом України. Звання присвоюють жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей, а також створили належні умови для їхнього інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.