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      Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" 847 українським жінкам

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      Звання "Мати-героїня" отримали 847 українських жінок / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" 847 жінкам.

      Відповідний указ №893 оприлюднено на сайті президента.

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      Звання "Мати-героїня" отримали:

      32 мешканки Вінницької області,

      116 – Волинської;

      33 – Дніпропетровської;

      28 – Донецької;

      26 – Житомирської;

      52 – Закарпатської;

      14 – Запорізької;

      45 – Івано-Франківської;

      31 – Київської;

      2 – мешканки Кіровоградської області;

      5 – Луганської;

      56 – Львівської;

      14 – Миколаївської;

      59 – Одеської;

      17 – Полтавської;

      129 – Рівненської;

      8 – Сумської;

      28 – Тернопільської;

      21 – Харківської;

      13 – Херсонської;

      31 – Хмельницької;

      27 – Черкаської;

      44 – Чернівецької;

      15 – Чернігівської;

      1 – міста Києва.

      Кому присвоюють звання "Мати-героїня""Мати-героїня" – це державна нагорода, яка надається президентом України. Звання присвоюють жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей, а також створили належні умови для їхнього інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Діти і неповнолітні Нагороди
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