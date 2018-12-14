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      Мать пленного украинского моряка призвала писать письма в СИЗО РФ

      28 Читати новину українською

      Украинцев призывают активно поддерживать наших военнопленных моряков. Активисты просят писать письма пленным морякам в Лефортово, чтобы ребята не чувствовали себя брошенными. Вот только письмо должно быть обязательно на русском – только так он сможет пройти тюремную цензуру

      Мать пленного моряка Андрея Опрыско уже три недели  не отходит от телевизора. Ловит каждое известие о судьбе своего сына. А недавно прислала свои слова поддержки к сыну.

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      "Ничего не делаю разве включаю телевизор и смотрю, когда будут передавать хоть какую-то весточку", – сказала мать пленного моряка Ольга Опрыско.

      моряки росія
      Мать пленного моряка Андрея Опрыско

      Мать моряка, очень ждет ответа от сына, призывает других не стоять в стороне.

      Они будут чувствовать, что за них помнят, что не только родные ждут их, а и другие люди с уважением относятся к ним,
      – отметила мать моряка.

      моряки
      Пленный украинский моряк Андрей Опрыско

      Написать письмо может каждый украинец. Журналистка и телеведущая Елена Солонина на своей странице в Facebook рассказала, как это можно сделать. Именно она и запустила эту акцию.

      Они сейчас находятся в информационном вакууме, они сейчас находятся за решеткой, они сейчас находятся на территории страны-агрессора,
      – сказала ведущая "UA:Крым" Елена Солонина.

      Письма морякам стоит писать только на русском языке. Ведь там очень строгая тюремная цензура. Поэтому никакой патриотической символики, лозунгов и политики.

      Ни в коем случае не поднимать никаких вопросов и ничего не говорить о политике. Лучшая поддержка – это домашние письма, где вы можете писать о своем досуге, о семье и так далее,
      – пояснила Солонина.

      Самыми активными оказались дети, уже более сотни рисунков готовят отправить в Москву.

      Мы просили их писать на русском языке, деткам трудно объяснить, почему нельзя рисовать флаг, почему не можем рисовать патриотическую символику,
      – рассказала советник командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко.

      21 украинский военный продолжает находиться в московском СИЗО Лефортово, еще трое раненых – в медчасти изолятора "Матросская тишина" в Москве. Поэтому, отправляя письмо, нужно указывать полный адрес этого заведения. Стоить будет вам такое письмо 15 гривен. Однако, для наших ребят – это бесценный подарок.

      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море заложники Новости России Украина – Россия СІЗО Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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