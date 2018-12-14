Мать пленного украинского моряка призвала писать письма в СИЗО РФ

Украинцев призывают активно поддерживать наших военнопленных моряков. Активисты просят писать письма пленным морякам в Лефортово, чтобы ребята не чувствовали себя брошенными. Вот только письмо должно быть обязательно на русском – только так он сможет пройти тюремную цензуру

Мать пленного моряка Андрея Опрыско уже три недели не отходит от телевизора. Ловит каждое известие о судьбе своего сына. А недавно прислала свои слова поддержки к сыну.

Читайте также: Украинские моряки в плену РФ: один из пленников сидит в камере с кавказским министром

"Ничего не делаю разве включаю телевизор и смотрю, когда будут передавать хоть какую-то весточку", – сказала мать пленного моряка Ольга Опрыско.



Мать пленного моряка Андрея Опрыско

Мать моряка, очень ждет ответа от сына, призывает других не стоять в стороне.

Они будут чувствовать, что за них помнят, что не только родные ждут их, а и другие люди с уважением относятся к ним,

– отметила мать моряка.



Пленный украинский моряк Андрей Опрыско

Написать письмо может каждый украинец. Журналистка и телеведущая Елена Солонина на своей странице в Facebook рассказала, как это можно сделать. Именно она и запустила эту акцию.

Они сейчас находятся в информационном вакууме, они сейчас находятся за решеткой, они сейчас находятся на территории страны-агрессора,

– сказала ведущая "UA:Крым" Елена Солонина.

Письма морякам стоит писать только на русском языке. Ведь там очень строгая тюремная цензура. Поэтому никакой патриотической символики, лозунгов и политики.

Ни в коем случае не поднимать никаких вопросов и ничего не говорить о политике. Лучшая поддержка – это домашние письма, где вы можете писать о своем досуге, о семье и так далее,

– пояснила Солонина.

Самыми активными оказались дети, уже более сотни рисунков готовят отправить в Москву.

Мы просили их писать на русском языке, деткам трудно объяснить, почему нельзя рисовать флаг, почему не можем рисовать патриотическую символику,

– рассказала советник командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко.

21 украинский военный продолжает находиться в московском СИЗО Лефортово, еще трое раненых – в медчасти изолятора "Матросская тишина" в Москве. Поэтому, отправляя письмо, нужно указывать полный адрес этого заведения. Стоить будет вам такое письмо 15 гривен. Однако, для наших ребят – это бесценный подарок.