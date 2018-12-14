Мати полоненого українського моряка закликала писати листи в СІЗО РФ

Українців закликають активно підтримувати наших військовополонених моряків. Активісти просять писати листи полоненим морякам в Лефортово, аби хлопці не відчували себе покинутими. От тільки лист має бути обов'язково російською – лише так він зможе пройти тюремну цензуру

Мати полоненого моряка Андрія Оприска вже три тижні не відходить від телевізора. Ловить кожну звістку про долю свого сина. А нещодавно надіслала свої слова підтримки до сина.

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"Нічого не роблю хіба включаю телевізор і дивлюся, коли будуть передавати хоч якусь вісточку", – сказала мати полоненого моряка Ольга Оприско.



Мати полоненого моряка Андрія Оприска

Мати моряка, дуже чекає відповіді від сина, закликає інших не стояти осторонь.

Вони будуть відчувати, що за них пам'ятають, що не тільки рідні чекають їх, а й інші люди з повагою ставляться до них,

– зазначила мати моряка.



Полонений український моряк Андрій Оприско

Написати лист може кожен українець. Журналістка та телеведуча Олена Солоніна на своїй сторінці у Facebook розповіла, як це можна зробити. Саме вона і запустила цю акцію.

Вони зараз перебувають в інформаційному вакуумі, вони зараз перебувають за ґратами, вони зараз перебувають на території країни-агресора,

– сказала ведуча "UA:Крим" Олена Солоніна.

Листи морякам варто писати лише російською мовою. Адже, там дуже сувора тюремна цензура. Тож жодної патріотичної символіки, гасел та політики.

В жодному разі не піднімати ніяких питань і нічого не говорити про політику. Найкраща підтримка – це домашні листи, де ви можете писати про своє дозвілля, про сім'ю і так далі,

– пояснила Солоніна.

Найактивнішими виявились діти, вже більше сотні малюнків готують надіслати до Москви.

Ми просили їх писати російською мовою, діточкам важко пояснити, чому не можна малювати прапор, чому не можемо малювати патріотичну символіку,

– розповіла радниця командувача Військово-морських сил України Вікторія Христенко.

21 український військовий продовжує перебувати в московському СІЗО Лефортово, ще троє поранених – у медчастині ізолятора "Матросская тишина" в Москві. Тож, надсилаючи лист, треба вказувати повну адресу цього закладу. Коштуватиме ж вам такий лист 15 гривень. Проте, для наших хлопців – це безцінний подарунок.