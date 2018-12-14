12:03
14 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Інноваційна медицина РФ. Попрошайка Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ

      Мати полоненого українського моряка закликала писати листи в СІЗО РФ

      70 Читать новость на русском

      Українців закликають активно підтримувати наших військовополонених моряків. Активісти просять писати листи полоненим морякам в Лефортово, аби хлопці не відчували себе покинутими. От тільки лист має бути обов'язково російською – лише так він зможе пройти тюремну цензуру

      Мати полоненого моряка Андрія Оприска вже три тижні не відходить від телевізора. Ловить кожну звістку про долю свого сина. А нещодавно надіслала свої слова підтримки до сина. 

      Читайте також: Українські моряки в полоні РФ: один із бранців сидить у камері з кавказьким міністром

      "Нічого не роблю хіба включаю телевізор і дивлюся, коли будуть передавати хоч якусь вісточку", – сказала мати полоненого моряка Ольга Оприско.

      моряки росія
      Мати полоненого моряка Андрія Оприска

      Мати моряка, дуже чекає відповіді від сина, закликає інших не стояти осторонь.

      Вони будуть відчувати, що за них пам'ятають, що не тільки рідні чекають їх, а й інші люди з повагою ставляться до них,
      – зазначила мати моряка.

      моряки
      Полонений український моряк Андрій Оприско

      Написати лист може кожен українець. Журналістка та телеведуча Олена Солоніна на своїй сторінці у Facebook розповіла, як це можна зробити. Саме вона і запустила цю акцію.

      Вони зараз перебувають в інформаційному вакуумі, вони зараз перебувають за ґратами, вони зараз перебувають на території країни-агресора,
      – сказала ведуча "UA:Крим" Олена Солоніна.

      Листи морякам варто писати лише російською мовою. Адже, там дуже сувора тюремна цензура. Тож жодної патріотичної символіки, гасел та політики.

      В жодному разі не піднімати ніяких питань і нічого не говорити про політику. Найкраща підтримка – це домашні листи, де ви можете писати про своє дозвілля, про сім'ю і так далі,
      – пояснила Солоніна.

      Найактивнішими виявились діти, вже більше сотні малюнків готують надіслати до Москви.

      Ми просили їх писати російською мовою, діточкам важко пояснити, чому не можна малювати прапор, чому не можемо малювати патріотичну символіку,
      – розповіла радниця командувача Військово-морських сил України Вікторія Христенко.

      21 український військовий продовжує перебувати в московському СІЗО Лефортово, ще троє поранених – у медчастині ізолятора "Матросская тишина" в Москві. Тож, надсилаючи лист, треба вказувати повну адресу цього закладу. Коштуватиме ж вам такий лист 15 гривень. Проте, для наших хлопців – це безцінний подарунок.

      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ СІЗО Україна – Росія Новини Росії заручники Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      сьогодні , 12:01 Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      Дмитро Снєгирьов 19
      Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
      сьогодні , 10:00 Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
      Марта Вересюк 2383
      Актори і шоумени в політиці: феномен чи закономірність?
      сьогодні , 09:30 Актори і шоумени в політиці: феномен чи закономірність?
      414
      Рік виборів і без надій на іпотеку: чого чекати від ринку нерухомості у 2019
      сьогодні , 09:01 Рік виборів і без надій на іпотеку: чого чекати від ринку нерухомості у 2019
      908
      Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      сьогодні , 08:40 Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      Отставной подполковник 1809
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Океан Ельзи" вшанував пам'ять Нємцова, виконавши пісню російською
      8 квітня 2015 , 11:02 0
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      "У Донецьку залишився будинок та інше майно, але вже освоївся у Києві": Пятов – про курйоз з зіркою АПЛ, Шахтар та майбутнє
       27 серпня , 15:02
      Замість фото наставника збірної Росії у передматчевій програмці до гри зі Швецією опинилося зображення колишнього суперника збірної України
       20 листопада , 21:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук