Кадрами, как бойцы разных подразделений болеют за украинскую сборную, опубликовали на страницах подразделений в сети. Украинские защитники смотрели стартовый матч на Евро-2024, даже находясь внутри военной техники.
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Как военные болели за сборную Украины
17 июня состоялся стартовый матч на Евро-2024, в котором сыграли сборные Украины и Румынии. Смотрели важную игру и военные, которые сейчас находятся на передовой и дают отпор врагу.
Так, в сети опубликовали кадры, как защитники 47 ОМБр, Луганского пограничного отряда, бригады "Месть", 13 бригады НГУ "Хартия" смотрели матч Украина – Румыния.
Как украинские защитники смотрели матч Евро-2024: смотрите видео
Стартовый матч Украина – Румыния: что известно
- В Мюнхене перед первым матчем Украины на Евро-2024 установили часть трибуны стадиона "Солнечный" из Харькова, который россияне разрушили в мае 2022 года. Часть поврежденной трибуны установили, чтобы обратить внимание международного сообщества на военные преступления России, которые она совершает. Известно, что фрагмент разрушенной трибуны волонтеры воссоздали на площади Виттельсбахерплац.
- Перед матчем Украина – Румыния в Мюнхене состоялась акция в поддержку украинских военных состоялась акция в поддержку украинских военных. Часть участников стояла с плакатами в поддержку пленных бойцов "Азова", а другие украинцы – скандировали "ЗСУ".
- К сожалению, Украина проиграла Румынии в стартовом матче на Евро-2024. Наша сборная потерпела разгромное поражение и проиграла со счетом 3:0.