Кадрами, как бойцы разных подразделений болеют за украинскую сборную, опубликовали на страницах подразделений в сети. Украинские защитники смотрели стартовый матч на Евро-2024, даже находясь внутри военной техники.

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Как военные болели за сборную Украины

17 июня состоялся стартовый матч на Евро-2024, в котором сыграли сборные Украины и Румынии. Смотрели важную игру и военные, которые сейчас находятся на передовой и дают отпор врагу.

Так, в сети опубликовали кадры, как защитники 47 ОМБр, Луганского пограничного отряда, бригады "Месть", 13 бригады НГУ "Хартия" смотрели матч Украина – Румыния.

Как украинские защитники смотрели матч Евро-2024: смотрите видео

Стартовый матч Украина – Румыния: что известно