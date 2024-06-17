Кадрами, як бійці різних підрозділів вболівають за українську збірну, опублікували на сторінках підрозділів в мережі. Українські захисники дивилися стартовий матч на Євро-2024, навіть перебуваючи всередині військової техніки.

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Як військові вболівали за збірну України

17 червня відбувся стартовий матч на Євро-2024, у якому зіграли збірні України та Румунії. Дивилися важливу гру і військові, які нині перебувають на передовій і дають відсіч ворогу.

Так, у мережі опублікували кадри, як захисники 47 ОМБр, Луганського прикордонного загону, бригади "Помста", 13 бригади НГУ "Хартія" дивилися матч Україна – Румунія.

Як українські захисники дивилися матч Євро-2024: дивіться відео

Стартовий матч Україна – Румунія: що відомо