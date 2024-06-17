Кадрами, як бійці різних підрозділів вболівають за українську збірну, опублікували на сторінках підрозділів в мережі. Українські захисники дивилися стартовий матч на Євро-2024, навіть перебуваючи всередині військової техніки.
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Як військові вболівали за збірну України
17 червня відбувся стартовий матч на Євро-2024, у якому зіграли збірні України та Румунії. Дивилися важливу гру і військові, які нині перебувають на передовій і дають відсіч ворогу.
Так, у мережі опублікували кадри, як захисники 47 ОМБр, Луганського прикордонного загону, бригади "Помста", 13 бригади НГУ "Хартія" дивилися матч Україна – Румунія.
Як українські захисники дивилися матч Євро-2024: дивіться відео
Стартовий матч Україна – Румунія: що відомо
- У Мюнхені перед першим матчем України на Євро-2024 встановили частину трибуни стадіону "Сонячний" з Харкова, який росіяни зруйнували у травні 2022 року. Частину пошкодженої трибуни встановили, аби звернути увагу міжнародної спільноти на воєнні злочини Росії, які вона коїть. Відомо, що фрагмент зруйнованої трибуни волонтери відтворили на площі Віттельсбахерплац.
- Перед матчем Україна – Румунія в Мюнхені відбулася акція на підтримку українських військових. Частина учасників стояла з плакатами на підтримку полонених бійців "Азову", а інші українці – скандували "ЗСУ".
- На жаль, Україна програла Румунії в стартовому матчі на Євро-2024. Наша збірна зазнала розгромної поразки й програла з рахунком 3:0.