Про це повідомила Zorya Londonsk в соцмережі Х (раніше твітер). Там також опублікували світлини, на яких чітко видно пошкоджені сидіння в кольорах України з футбольного стадіону у Харкові.

Дивіться також Збірна України на Євро-2024: все, що варто знати про команду Сергія Реброва

У Мюнхені встановили частину трибуни стадіону з Харкова, пошкодженої ракетами Росії

У німецькому Мюнхені перед матчем Україна – Румунія на Євро-2024 встановили частину трибуни харківського стадіону "Сонячний", який Росія зруйнувала в травні 2022 року.

Саме на цьому стадіоні у 2012 році була тренувальна база збірної Нідерландів. Нагадаємо, що тоді чемпіонат Європи з футболу проходив в Україні.

Частину пошкодженої трибуни встановили, аби звернути увагу міжнародного співтовариства на військові злочини Росії, які вона коїть. Відомо, що фрагмент зруйнованої трибуни волонтери відтворили на площі Віттельсбахерплац.



Частина трибуни харківського стадіону "Сонячний" / Фото Zorya Londonsk

Який має вигляд фрагмент трибуни стадіону "Сонячний" з Харкова: дивіться відео

Відомо, що на цій площі пройшов мітинг на підтримку України. На ньому був присутній президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.



Мітинг на площі Віттельсбахерплац / Фото Zorya Londonsk

У нас сьогодні одна команда на полі, але мільйон людей, які стоять на першій лінії. Я хочу подякувати нашим Збройним Силам України, нашим хлопцям і дівчатам за те, що ми стоїмо тут,

– сказав Шевченко.

Шевченко подякував ЗСУ перед матчем Євро-2024 проти Румунії: дивіться відео

Нагадаємо, сьогодні о 16:00 за київським часом відбудеться перший матч збірної України з футболу на Євро-2024.

Матч Україна – Румунія на Євро-2024: основне