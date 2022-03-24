Матерей "кинули": почему россияне не забирают свои трупы

Почему россияне не забирают свои трупы? Спойлер – экономят на матерях. Именно так работает русская машина войны.

Диспозиция

По данным россиян, их потери в Украине составляют чуть больше 500 человек.

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По официальным данным Украины – 15300. По данным разведки – более 18 тысяч.

При этом Путин обещал матерям погибших солдат 5 миллионов рублей.

Математика войны

На гонорар тем, кто "еще рождает", потратят только: 5 миллионов рублей х 500 трупов = 2,5 миллиарда рублей (или 17 миллионов долларов).

Ну, а на остальных "пропавших без вести" Россия сэкономит.

17 500 убитых россиян х 5 миллионов рублей = 87,5 миллиарда рублей или около 700 миллионов долларов.

Именно на столько бросили матерей убитых в Украине русских солдат.

Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что у России проблемы: