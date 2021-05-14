Матери погибшего украинского воина вручили орден "За мужество": фото
Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты вручили матери пехотинца Александра Отрепьева орден "За мужество" III степени. К сожалению, бойцу дали награду посмертно.
Военные пообщались с мамой побратима. Они просмотрели семейные фотографии и тепло вспомнили павшего.
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Морпехи побывали на кладбище
После разговора с матерью бойцы побывали на кладбище, где похоронен морпех. Они почтили память погибшего минутой молчания и возложили цветы к его могиле.
Кстати, также к матери Отрепьева приехали представители Еланецкой ОТО и военный комиссар Еланецкого территориального центра комплектования и соцподдержки.
Что известно о гибели морпеха
Александр Отрепьев погиб 21 января 2021 года под Гнутовым от пулевого ранения в шею вражеским снайпером. Военный был старшим матросом.
К слову, в тот день пророссийские боевики 7 раз срывали тишину.
Погиб, защищая родную землю. Светлая память тебе, брат!
– говорится в сообщении бригады.
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