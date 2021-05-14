Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты вручили матери пехотинца Александра Отрепьева орден "За мужество" III степени. К сожалению, бойцу дали награду посмертно.

Военные пообщались с мамой побратима. Они просмотрели семейные фотографии и тепло вспомнили павшего.

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Морпехи побывали на кладбище

После разговора с матерью бойцы побывали на кладбище, где похоронен морпех. Они почтили память погибшего минутой молчания и возложили цветы к его могиле.

Кстати, также к матери Отрепьева приехали представители Еланецкой ОТО и военный комиссар Еланецкого территориального центра комплектования и соцподдержки.

Что известно о гибели морпеха

Александр Отрепьев погиб 21 января 2021 года под Гнутовым от пулевого ранения в шею вражеским снайпером. Военный был старшим матросом.

К слову, в тот день пророссийские боевики 7 раз срывали тишину.

Погиб, защищая родную землю. Светлая память тебе, брат!

– говорится в сообщении бригады.

Обратите внимание! С начала 2021 года на Донбассе уже погибли по меньшей мере 43 украинских воина.