Сейчас некорректно обсуждать работу ГБР, – Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова заверила, что следователи тщательно изучают все материалы, которые публикуют журналисты. Так она отреагировала на расследование Bellingcat операции в отношении вагнеровцев.

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Расследование, оно проводится. Какие еще допросы будут проводиться следствием, лучше спросить непосредственно у ГБР. Мы достаточно большой перечень прописали в наших прокурорских указаниях,

– заявила Венедиктова.

Она напомнила, что уголовные производства по "Вагнергейту" открыли сразу несколько правоохранительных органов. Впоследствии их объединили в одно дело и передали в Государственное бюро расследований. При этом Венедиктова отказалась комментировать ситуацию о возможных недостатках работы следователей ГБР.

"Что было сделано, чего не было сделано, думаю, сейчас некорректно это обсуждать. Это история независимости органа досудебного расследования и возможности прокуратуры. Я бы не хотела давать оценки. Дождемся каких-то результатов", – сказала генпрокурор.

Что известно о расследовании по вагнеровцам