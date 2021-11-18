Сейчас некорректно обсуждать работу ГБР, – Венедиктова
Генпрокурор Ирина Венедиктова заверила, что следователи тщательно изучают все материалы, которые публикуют журналисты. Так она отреагировала на расследование Bellingcat операции в отношении вагнеровцев.
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Расследование, оно проводится. Какие еще допросы будут проводиться следствием, лучше спросить непосредственно у ГБР. Мы достаточно большой перечень прописали в наших прокурорских указаниях,
– заявила Венедиктова.
Она напомнила, что уголовные производства по "Вагнергейту" открыли сразу несколько правоохранительных органов. Впоследствии их объединили в одно дело и передали в Государственное бюро расследований. При этом Венедиктова отказалась комментировать ситуацию о возможных недостатках работы следователей ГБР.
"Что было сделано, чего не было сделано, думаю, сейчас некорректно это обсуждать. Это история независимости органа досудебного расследования и возможности прокуратуры. Я бы не хотела давать оценки. Дождемся каких-то результатов", – сказала генпрокурор.
Что известно о расследовании по вагнеровцам
- В июле 2020 года в Беларуси задержали 33 боевиков ЧВК "Вагнера", которые якобы готовили беспорядки перед президентскими выборами.
- Однако уже в начале сентября СМИ заявили, что СБУ якобы знала о бойцах и готовила спецоперацию. Ее сорвали якобы из-за утечки информации из Офиса Президента.
- 17 ноября 2021 года журналисты Bellingcat опубликовали расследование резонансного дела. В нем они заявили, что украинская власть готовила действительно масштабную спецоперацию.
- Президент Владимир Зеленский якобы узнал о ней 15 июня 2020 года.
- Провалилась спецоперация якобы из-за просьбы руководителя Офиса Президента Андрея Ермака перенести ее на неделю. Он опасался, что после задержания боевиков Россия откажется от запланированного перемирия на Донбассе. В результате спецоперацию перенесли на 4 дня.