Зараз некоректно проговорювати роботу ДБР, – Венедіктова
Генпрокурорка Ірина Венедіктова запевнила, що слідчі ретельно вивчають усі матеріали, які публікують журналісти. Так вона відреагувала на розслідування Bellingcat операції щодо вагнерівців.
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Розслідування є, воно проводиться. Які ще допити проводитимуться слідством, краще запитати безпосередньо в ДБР. Ми досить великий перелік прописали в наших прокурорських вказівках,
– заявила Венедіктова.
Вона нагадала, що кримінальні провадження щодо "Вагнергейту" відкрили одразу кілька правоохоронних органів. Згодом їх об'єднали в одну справу і передали в Державне бюро розслідувань. При цьому Венедіктова відмовилася коментувати ситуацію про можливі недоліки роботи слідчих ДБР.
"Що було зроблено, чого не було зроблено, гадаю, зараз некоректно це проговорювати. Це історія незалежності органу досудового розслідування та можливості прокуратури. Я б не хотіла давати оцінки. Дочекаймося якихось результатів", – сказала генпрокурорка.
Що відомо про розслідування про вагнерівців
- У липні 2020 року в Білорусі затримали 33 бойовики ПВК "Вагнера", які нібито готували заворушення перед президентськими виборами.
- Однак вже на початку вересня ЗМІ заявили, що СБУ нібито знала про бійців і готувала спецоперацію. Її зірвали буцімто через витік інформації з Офісу Президента.
- 17 листопада 2021 року журналісти Bellingcat опублікували розслідування резонансної справи. У ньому вони заявили, що українська влада готувала справді масштабну спецоперацію.
- Президент Володимир Зеленський буцімто дізнався про неї 15 червня 2020 року.
- Провалилася спецоперація нібито через прохання керівника Офісу Президента Андрія Єрмака перенести її на тиждень. Він побоювався, що після затримання бойовиків, Росія відмовиться від запланованого перемир'я на Донбасі. У результаті спецоперацію перенесли на 4 дні.