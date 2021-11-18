Соответствующее заявление сделала руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель гендиректора Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и переговоров по расширению. Об этом она рассказала во время интервью 18 ноября.

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Матернова прокомментировала европейскую перспективу Украины

Матернова прокомментировала призыв Владимира Зеленского после саммита Украина – ЕС предоставить европейскую перспективу Украине.

Когда мы говорим с Украиной, мы говорим как партнеры. На данный момент, и мы достаточно открыто говорим об этом – сейчас Европа не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу, консенсуса относительно этого нет,

– заявила Матернова.

Она добавила: "Лично верю в то, что Украина имеет европейскую перспективу". Кроме того, пояснила, что "пока мы ждем, когда откроется окно возможностей для полной европейской перспективы, важно гарантировать, что в экономической и регуляторной сферах через контакты между людьми и т. д. мы сделаем интеграцию крепче, надежнее и сильнее".

Катарина Матернова также прокомментировала подход к вопросу европейской интеграции нынешней власти.

Отношения с ЕС – это огромный, самый сложный комплекс, включая соглашение об ассоциации, которое является чрезвычайно сложным договором. Двусторонние отношения не сводятся к тому, что есть просто один диалог одного лидера с другим, а потом за этим все идет,

– пояснила Матерникова.

Она пояснила, что "это очень многогранные отношения, сектор за сектором, взаимодействие и ангажемент". Чиновница заверила, что "сейчас у нас есть гораздо больше совместной работы и реальное ежедневное взаимодействие по различным секторам".

"Я думаю, что в отношениях с Украиной мы должны ставить перед собой видимые ориентиры, которые нужно пытаться достичь", – сказала руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии.

В качестве примера такого подхода она привела безвизовый режим с Евросоюзом.

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