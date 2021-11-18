Відповідну заяву зробила керівниця групи підтримки України в Єврокомісії, заступниця гендиректора Генерального директорату Єврокомісії з питань політики добросусідства та переговорів щодо розширення. Про це вона розповіла під час інтерв'ю 18 листопада.

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Матернова прокоментувала європейську перспективу України

Матернова прокоментувала заклик Володимира Зеленського після саміту Україна – ЄС надати європейську перспективу Україні.

Коли ми говоримо з Україною, ми говоримо як партнери. На цей момент, і ми досить відкрито говоримо про це – зараз Європа не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку, консенсусу щодо цього немає,

– заявила Матернова.

Вона додала: "Особисто вірю в те, що Україна має європейську перспективу". Окрім того, пояснила, що "поки ми чекаємо, коли відкриється вікно можливостей для повної європейської перспективи, важливо гарантувати, що в економічній та регуляторній сферах через контакти між людьми тощо ми зробимо інтеграцію міцнішою, надійнішою і сильнішою".

Катаріна Матернова також прокоментувала підхід до питання європейської інтеграції нинішньої влади.

Відносини з ЄС – це величезний, найскладніший комплекс, включаючи Угоду про асоціацію, яка є надзвичайно складним договором. Двосторонні відносини не зводяться до того, що є просто один діалог одного лідера з іншим, а потім за цим усе йде,

– пояснила Матернікова.

Вона пояснила, що "це дуже багатогранні відносини, сектор за сектором, взаємодія та ангажемент". Посадовиця запевнила, що "зараз у нас є набагато більше спільної роботи і реальна щоденна взаємодія щодо різних секторів".

"Я думаю, що у відносинах з Україною ми маємо ставити перед собою видимі орієнтири, які потрібно намагатися досягти", – сказала керівниця групи підтримки України в Єврокомісії.

Як приклад такого підходу вона навела безвізовий режим з Євросоюзом.

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