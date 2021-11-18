Відповідну заяву зробила керівниця групи підтримки України в Єврокомісії, заступниця гендиректора Генерального директорату Єврокомісії з питань політики добросусідства та переговорів щодо розширення. Про це вона розповіла під час інтерв'ю 18 листопада.
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Матернова прокоментувала європейську перспективу України
Матернова прокоментувала заклик Володимира Зеленського після саміту Україна – ЄС надати європейську перспективу Україні.
Коли ми говоримо з Україною, ми говоримо як партнери. На цей момент, і ми досить відкрито говоримо про це – зараз Європа не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку, консенсусу щодо цього немає,
– заявила Матернова.
Вона додала: "Особисто вірю в те, що Україна має європейську перспективу". Окрім того, пояснила, що "поки ми чекаємо, коли відкриється вікно можливостей для повної європейської перспективи, важливо гарантувати, що в економічній та регуляторній сферах через контакти між людьми тощо ми зробимо інтеграцію міцнішою, надійнішою і сильнішою".
Катаріна Матернова також прокоментувала підхід до питання європейської інтеграції нинішньої влади.
Відносини з ЄС – це величезний, найскладніший комплекс, включаючи Угоду про асоціацію, яка є надзвичайно складним договором. Двосторонні відносини не зводяться до того, що є просто один діалог одного лідера з іншим, а потім за цим усе йде,
– пояснила Матернікова.
Вона пояснила, що "це дуже багатогранні відносини, сектор за сектором, взаємодія та ангажемент". Посадовиця запевнила, що "зараз у нас є набагато більше спільної роботи і реальна щоденна взаємодія щодо різних секторів".
"Я думаю, що у відносинах з Україною ми маємо ставити перед собою видимі орієнтири, які потрібно намагатися досягти", – сказала керівниця групи підтримки України в Єврокомісії.
Як приклад такого підходу вона навела безвізовий режим з Євросоюзом.
Коротко про останні новини щодо вступу України в ЄС
- У жовтні Володимир Зеленський закликав Євросоюз надати європейську перспективу Україні. Це трапилось за підсумками саміту Україна – ЄС у Києві.
- Тоді ж президент сказав, що "дуже очікуємо від керівництва Євросоюзу та держав-членів сміливості і далекоглядності щодо бачення України як невід'ємної складової європейського простору".
- Перед тим, у вересні 2021 року, президент Польщі підтримав вступ України до ЄС. Анджей Дуда наголосив, що Євросоюз має продемонструвати, що організація не клуб для обраних, а відкрита для охочих.
- Натомість тодішня президентка Естонії заявила, що Україну від вступу до ЄС відділяють багато років важкої праці.