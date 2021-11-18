Зокрема, Зеленський запропонував фон дер Ляєн варіанти допомоги з боку України в енергетичній сфері. І розпитав про те, як Європа може допомогти Україні у захисті її кордону з Білоруссю у звязку з розгортанням міграційної кризи.

Зверніть увагу Білорусь попередила, що з 18 листопада припиняє постачати електроенергію в Україну

Зеленський поспілкувався з президенткою Єврокомісії: теми розмови

Ситуація на Сході

Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він розповів співрозмовниці:

Про ситуацію на Сході та напругу навколо кордонів.

А також і про зусилля України у процесі мирного врегулювання.

Міграційна криза

Політики проаналізували загострення ситуації на європейсько-білоруському та українсько-білоруському кордонах.

Володимир Зеленський розповів Урсулі фон дер Ляєн про те, що робить Україна задля посилення безпеки на кордоні з Білоруссю.

Поруч із цим поговорили й про ймовірну допомогу Європейського Союзу в облаштуванні цього кордону.

До теми Нелегали з Білорусі можуть штурмувати Україну: прикордонники тренують швидкість оборони рубежу

Енергетична криза

Питання енергетичної безпеки Європи гостро звучало у розмові Зеленського та фон дер Ляєн. Президент України вкотре наголосив, що великою загрозою є російський "Північний потік-2".

Також Володимир Зеленський озвучив низку пропозицій щодо того, як можна запобігти енергетичній кризі у Європі. Наприклад:

Створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки.

Зменшення вартості транзиту газу територією України.

Надання Україною своїх підземних сховищ для європейського стратегічного резерву палива.

Важливо. Урсула фон дер Ляєн у твітері також написала відгук про розмову з Володимиром Зеленським. Вона вкотре наголосила на цілковитій підтримці суверенітету Україн.

І пообіцяла, що "Україна та ЄС продовжуватимуть співпрацю в енергетиці: щодо постачання та зберігання газу, щодо відновлюваних джерел енергії та енергоефективності".

Повний текст публікацій Урсули фон дер Ляєн у твітері:

Підтвердила Володимиру Зеленському нашу повну підтримку та допомогу Україні, її суверенітету та територіальній цілісності.

Поділилася оцінкою, що ситуація на кордоні Білорусі та Євросоюзу є гібридною атакою.

ЄС та Україна продовжуватимуть співпрацювати в енергетиці – зокрема, у питаннях постачання та зберігання газу, відновлюваній енергетиці та енергоефективності.