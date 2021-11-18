Зокрема, Зеленський запропонував фон дер Ляєн варіанти допомоги з боку України в енергетичній сфері. І розпитав про те, як Європа може допомогти Україні у захисті її кордону з Білоруссю у звязку з розгортанням міграційної кризи.
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Зеленський поспілкувався з президенткою Єврокомісії: теми розмови
Ситуація на Сході
Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він розповів співрозмовниці:
- Про ситуацію на Сході та напругу навколо кордонів.
- А також і про зусилля України у процесі мирного врегулювання.
Міграційна криза
Політики проаналізували загострення ситуації на європейсько-білоруському та українсько-білоруському кордонах.
- Володимир Зеленський розповів Урсулі фон дер Ляєн про те, що робить Україна задля посилення безпеки на кордоні з Білоруссю.
- Поруч із цим поговорили й про ймовірну допомогу Європейського Союзу в облаштуванні цього кордону.
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Енергетична криза
Питання енергетичної безпеки Європи гостро звучало у розмові Зеленського та фон дер Ляєн. Президент України вкотре наголосив, що великою загрозою є російський "Північний потік-2".
Також Володимир Зеленський озвучив низку пропозицій щодо того, як можна запобігти енергетичній кризі у Європі. Наприклад:
- Створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки.
- Зменшення вартості транзиту газу територією України.
- Надання Україною своїх підземних сховищ для європейського стратегічного резерву палива.
Повний текст публікацій Урсули фон дер Ляєн у твітері:
Підтвердила Володимиру Зеленському нашу повну підтримку та допомогу Україні, її суверенітету та територіальній цілісності.
Поділилася оцінкою, що ситуація на кордоні Білорусі та Євросоюзу є гібридною атакою.
ЄС та Україна продовжуватимуть співпрацювати в енергетиці – зокрема, у питаннях постачання та зберігання газу, відновлюваній енергетиці та енергоефективності.