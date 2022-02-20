Александр Кубраков – министр инфраструктуры Украины заявил, что небо над Украиной остается открытым. В то же время Lufthansa Group приняла решение временно прекратить авиаперевозки в Киев и Одессу.

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Отдельные рейсы из Киева и Одессы Lufthansa будет осуществлять до 21 февраля. Тем временем полеты в и из Львова будут продолжаться в обычном режиме.

Сейчас в Мининфраструктуры прорабатывают решение для обеспечения бесперебойного авиасообщения.

В частности, продолжаются переговоры с украинскими авиаперевозчиками о возможности скорейшего запуска дополнительных рейсов на маршруты.

Компания Lufthansa передает возможность перевозки пассажиров по ее маршрутам в первую очередь компаниям-членам Star Alliance и другим партнерам,

– говорится в сообщении.

Lufthansa приостанавливает авиасообщение с Киевом

Пресс-служба Lufthansa сообщила, что авиакомпания приостанавливает полеты в Киев и из украинской столицы.

Сейчас речь идет обо всех рейсах с 21 по 28 февраля.

Официальную причину такого решения пока не сообщили. В то же время пресс-служба авиакомпании подчеркнула, что внимательно следит за ситуацией.

Заметьте! Также с 21 февраля авиакомпания Austrian Airlines полностью прекращает осуществлять рейсы в Киев и Одессу. Сейчас – как минимум до конца февраля.

Сообщение Мининфраструктуры:

Обновлено: МАУ начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое Lufthansa Group временно не может выполнять. Помимо этого МАУ увеличивает емкость воздушных судов по данным маршрутам.

"Сегодня компания Lufthansa Group приняла решение о временном прекращении авиаперевозок в Киев и Одессу. Ограничения вводятся на период с 21 по 28 февраля.

Отдельные рейсы из Киева и Одессы будут осуществляться еще сегодня и завтра. Просьба к пассажирам отмененных рейсов связаться с сервисным центром Lufthansa. Рейсы из и во Львов сохраняются в обычном режиме.

Для обеспечения бесперебойного авиасообщения прорабатываются следующие решения:

Компания Lufthansa передает возможность перевозки пассажиров по ее маршрутам в первую очередь компаниям-членам Star Alliance и другим партнерам.

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками о возможности скорейшего запуска дополнительных рейсов на маршруты, которые компания Lufthansa Group не сможет оперировать.

Напомню, небо Украины остается открытым" – Александр Кубраков, Министр инфраструктуры Украины.