Олександр Кубраков – міністр інфраструктури України – заявив, що небо над Україною залишається відкритим. Водночас Lufthansa Group ухвалила рішення тимчасово припинити авіаперевезення до Києва та Одеси.
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Окремі рейси з Києва та Одеси Lufthansa здійснюватиме до 21 лютого. Тим часом польоти до та з Львова триватимуть у звичному режимі.
Наразі у Мінінфраструктури опрацьовують рішення для забезпечення безперебійного авіасполучення.
Зокрема, тривають перемовини з українськими авіаперевізниками щодо можливості щонайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрути.
Компанія Lufthansa передає можливість перевезення пасажирів за її маршрутами першочергово компаніям-членам Star Alliance та іншим партнерам,
– мовиться у повідомленні.
Lufthansa призупиняє авіасполучення з Києвом
- Пресслужба Lufthansa повідомила, що авіакомпанія призупиняє польоти до Києва та з української столиці.
- Наразі мовиться про усі рейси з 21 по 28 лютого.
- Офіційну причину такого рішення наразі не повідомили. Водночас пресслужба авіакомпанії наголосила, що уважно стежить за ситуацією.