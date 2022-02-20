Олександр Кубраков – міністр інфраструктури України – заявив, що небо над Україною залишається відкритим. Водночас Lufthansa Group ухвалила рішення тимчасово припинити авіаперевезення до Києва та Одеси.

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Окремі рейси з Києва та Одеси Lufthansa здійснюватиме до 21 лютого. Тим часом польоти до та з Львова триватимуть у звичному режимі.

Наразі у Мінінфраструктури опрацьовують рішення для забезпечення безперебійного авіасполучення.

Зокрема, тривають перемовини з українськими авіаперевізниками щодо можливості щонайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрути.

Компанія Lufthansa передає можливість перевезення пасажирів за її маршрутами першочергово компаніям-членам Star Alliance та іншим партнерам,

– мовиться у повідомленні.

Lufthansa призупиняє авіасполучення з Києвом

Пресслужба Lufthansa повідомила, що авіакомпанія призупиняє польоти до Києва та з української столиці.

Наразі мовиться про усі рейси з 21 по 28 лютого.

Офіційну причину такого рішення наразі не повідомили. Водночас пресслужба авіакомпанії наголосила, що уважно стежить за ситуацією.