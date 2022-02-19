Причиною такого кроку представники авіаперевізника назвали напружену безпекову ситуацію, інформують російські ЗМІ. Раніше аналогічне рішення ухвалили у німецькій компанії Lufthansa.
Тим часом Wizz Air відклав старт 16 рейсів з України: перелік напрямків з новими датами
В Austrian Airlines проаналізували ситуацію з безпекою польотів
Так, ми теж зупиняємо польоти до Києва та Одеси до кінця поточного місяця,
– наголосили в Austrian Airlines.
У компанії кажуть, що аналізували безпекову ситуацію з польотами. Остаточне попередження ухвалили після попередження, яке випустило МЗС Австрії.У дипломатичному відомстві порадили австрійцям утриматись від поїздок в України.
Обмеження формально діятимуть вже з 20 лютого, проте цього дня ще здійснять кілька рейсів, аби пасажири змогли повернутись додому.
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Проблеми в авіапросторі України: останні новини
- Авіакомпанія Lufthansa призупиняє польоти в Київ та з міста. Наразі скасовують всі рейси з 21 по 28 лютого.
- Тим часом після переговорів із лізингодавцем, українська авіакомпанія SkyUp оголосила, що продовжує працювати у штатному режимі.
- Через припинення страхування літаків на українській території МАУ відправила 5 літаків Boeing до Іспанії.
- 14 лютого польоти над Україною скасував норвезький перевізник Norwegian.