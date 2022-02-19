Причиною такого кроку представники авіаперевізника назвали напружену безпекову ситуацію, інформують російські ЗМІ. Раніше аналогічне рішення ухвалили у німецькій компанії Lufthansa.

Тим часом Wizz Air відклав старт 16 рейсів з України: перелік напрямків з новими датами

В Austrian Airlines проаналізували ситуацію з безпекою польотів

Так, ми теж зупиняємо польоти до Києва та Одеси до кінця поточного місяця,

– наголосили в Austrian Airlines.

У компанії кажуть, що аналізували безпекову ситуацію з польотами. Остаточне попередження ухвалили після попередження, яке випустило МЗС Австрії.У дипломатичному відомстві порадили австрійцям утриматись від поїздок в України.

Обмеження формально діятимуть вже з 20 лютого, проте цього дня ще здійснять кілька рейсів, аби пасажири змогли повернутись додому.

Зверніть увагу! За попередньою інформацією, Austrian Airlines продовжить літати до Львова. Туди рейси здійснюють тричі на тиждень.

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