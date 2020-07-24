МАУ отменила часть рейсов на август: список
"Международные Авиалинии Украины" обнародовали новый график полетов до 15 августа, по которому часть рейсов отменяется. Какие самолеты отменены и куда все же можно будет улететь – читайте дальше.
Полетную программу сокращено, поскольку Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы для третьих стран, включая Украину. Об этом сообщила пресс-служба МАУ.
К теме МАУ открыла рейсы в Хорватию, Черногорию и Албанию: даты и цены
Куда самолеты не будут летать
- Ларнака
- Берлин
- Тбилиси
- Прага
- Вена
- Кишинев
Международные авиарейсы останутся
Неизменным останется 21 маршрут в обе стороны:
- Киев – Амстердам
- Киев – Лондон
- Киев – Париж
- Киев – Торонто
- Киев – Ницца
- Киев – Афины
- Киев – Дубай
- Киев – Стамбул
- Киев – Вильнюс
- Киев – Тель-Авив
- Киев – Рим
- Киев – Милан
- Киев – Неаполь
- Киев – Франкфурт
- Киев – Мюнхен
- Киев – Баку
- Киев – Ереван
- Киев – Мадрид
- Киев – Барселона
- Одесса – Стамбул
- Одесса – Тель Авив
Рейсы, частота которых уменьшится до одного в неделю:
Каждую субботу будут летать
- Киев – Ницца
- Киев – Рим
- Киев – Неаполь
- Киев – Барселона
В остальные дни будут летать
- Киев – Милан (воскресенье)
- Киев – Мюнхен (понедельник)
- Киев – Мадрид (пятница)
Расписание внутренних авиарейсов
- Из Киева в Одессу можно будет улететь в понедельник, среду, пятницу и воскресенье;
- Киев-Херсон будет летать в среду, пятницу и воскресенье;
- Херсон-Киев будет осуществляться в понедельник, четверг и субботу.
Самолеты между Киевом и Львовом будут направляться с 21 августа по расписанию:
- Киев – Львов в пятницу;
- Львов – Киев в воскресенье.
Какие страны уже можно посетить
Недавно список стран, которые открыли свои границы для украинцев пополнился, теперь их 39.
Полностью открыты
- США
- Великобритания
- Ирландия
- Беларусь
- Турция
- Египет
- Сербия
- Словения
- Греция
- Болгария
- Албания
- Северная Македония
- Тунис
- Сомали
- ФДР Эфиопия
- Республика Южный Судан
- Кения
- Танзания
- Замбия
- Ирак
- Иран
- Афганистан
- Южная Корея
- Мексика
- Уругвай
- Мальдивы
- Багамские острова
- Сейшельские Острова
- Коморские острова
- Ямайка
- Камбоджа
- Пакистан
- Пуэрто-Рико
- ОАЭ
- Эквадор
- Антигуа
- Барбуда
- Грузия
- Исландия
Кто может попасть в страны Евросоюза
Страны Европы в настоящее время входят в желтую зону, куда пускают только определенные категории украинцев. Это, в частности, те, кто учится в ЕС, кто едет транзитом, медики и исследователи, моряки, которые направляются на корабль, сезонные работники. Также без проблем в зону шенгена могут попасть родственники граждан ЕС, владельцы вида на жительство в ЕС или аналогичного документа, высококвалифицированные работники третьих стран, если их работа экономически необходима и не может быть отложена или выполнена за рубежом.