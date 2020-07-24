"Международные Авиалинии Украины" обнародовали новый график полетов до 15 августа, по которому часть рейсов отменяется. Какие самолеты отменены и куда все же можно будет улететь – читайте дальше.

Полетную программу сокращено, поскольку Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы для третьих стран, включая Украину. Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

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Куда самолеты не будут летать

Ларнака

Берлин

Тбилиси

Прага

Вена

Кишинев

Международные авиарейсы останутся

Неизменным останется 21 маршрут в обе стороны:

Киев – Амстердам

Киев – Лондон

Киев – Париж

Киев – Торонто

Киев – Ницца

Киев – Афины

Киев – Дубай

Киев – Стамбул

Киев – Вильнюс

Киев – Тель-Авив

Киев – Рим

Киев – Милан

Киев – Неаполь

Киев – Франкфурт

Киев – Мюнхен

Киев – Баку

Киев – Ереван

Киев – Мадрид

Киев – Барселона

Одесса – Стамбул

Одесса – Тель Авив

Рейсы, частота которых уменьшится до одного в неделю:

Каждую субботу будут летать

Киев – Ницца

Киев – Рим

Киев – Неаполь

Киев – Барселона

В остальные дни будут летать

Киев – Милан (воскресенье)

Киев – Мюнхен (понедельник)

Киев – Мадрид (пятница)

Расписание внутренних авиарейсов

Из Киева в Одессу можно будет улететь в понедельник, среду, пятницу и воскресенье;

Киев-Херсон будет летать в среду, пятницу и воскресенье;

Херсон-Киев будет осуществляться в понедельник, четверг и субботу.

Самолеты между Киевом и Львовом будут направляться с 21 августа по расписанию:

Киев – Львов в пятницу;

Львов – Киев в воскресенье.

Какие страны уже можно посетить

Недавно список стран, которые открыли свои границы для украинцев пополнился, теперь их 39.

Полностью открыты

США

Великобритания

Ирландия

Беларусь

Турция

Египет

Сербия

Словения

Греция

Болгария

Албания

Северная Македония

Тунис

Сомали

ФДР Эфиопия

Республика Южный Судан

Кения

Танзания

Замбия

Ирак

Иран

Афганистан

Южная Корея

Мексика

Уругвай

Мальдивы

Багамские острова

Сейшельские Острова

Коморские острова

Ямайка

Камбоджа

Пакистан

Пуэрто-Рико

ОАЭ

Эквадор

Антигуа

Барбуда

Грузия

Исландия

Кто может попасть в страны Евросоюза

Страны Европы в настоящее время входят в желтую зону, куда пускают только определенные категории украинцев. Это, в частности, те, кто учится в ЕС, кто едет транзитом, медики и исследователи, моряки, которые направляются на корабль, сезонные работники. Также без проблем в зону шенгена могут попасть родственники граждан ЕС, владельцы вида на жительство в ЕС или аналогичного документа, высококвалифицированные работники третьих стран, если их работа экономически необходима и не может быть отложена или выполнена за рубежом.