МАУ скасувала частину рейсів на серпень: список
"Міжнародні Авіалінії України" оприлюднила новий графік польотів до 15 серпня, за яким частина рейсів скасовується. Які літаки скасовано та куди все ж можна буде полетіти – читайте далі.
Польотну програму скорочено, оскільки Євросоюз продовжив заборону на вільний перетин кордону для третіх країн, зокрема й України. Про це повідомила пресслужба МАУ.
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Куди літаки не літатимуть
- Ларнака
- Берлін
- Тбілісі
- Прага
- Відень
- Кишинів
Які міжнародні авіарейси залишаться
Незмінним залишиться 21 маршрут в обидві сторони:
- Київ – Амстердам
- Київ – Лондон
- Київ – Париж
- Київ – Торонто
- Київ – Ніцца
- Київ – Афіни
- Київ – Дубай
- Київ – Стамбул
- Київ – Вільнюс
- Київ – Тель-Авів
- Київ – Рим
- Київ – Мілан
- Київ – Неаполь
- Київ – Франкфурт
- Київ – Мюнхен
- Київ – Баку
- Київ – Єреван
- Київ – Мадрид
- Київ – Барселона
- Одеса – Стамбул
- Одеса – Тель Авів
Рейси, частота яких зменшиться до одного на тиждень:
Щосуботи літатимуть
- Київ – Ніцца
- Київ – Рим
- Київ – Неаполь
- Київ – Барселона
В інші дні літатимуть
- Київ – Мілан (неділя)
- Київ – Мюнхен (понеділок)
Київ – Мадрид (п'ятниця)
Розклад внутрішніх авіарейсів
- Із Києва до Одеси можна буде полетіти в понеділок, середу, п’ятницю та неділю;
- Київ-Херсон літатиме в середу, п'ятницю та неділю;
- Херсон-Київ здійснюватиметься в понеділок, четвер і суботу.
Літаки між Києвом і Львовом прямуватимуть із 21 серпня за розкладом:
- Київ – Львів у п’ятницю;
- Львів - Київ у неділю.
Які країни вже можна відвідати
Віднедавна список країн, що відкрили свої кордони для Українців поповнився, тепер їх 39.
Повністю відкриті
- США
- Велика Британія
- Ірландія
- Білорусь
- Туреччина
- Єгипет
- Сербія
- Словенія
- Греція
- Болгарія
- Албанія
- Північна Македонія
- Туніс
- Сомалі
- ФДР Ефіопія
- Республіка Південний Судан
- Кенія
- Танзанія
- Замбія
- Ірак
- Іран
- Афганістан
- Південна Корея
- Мексика
- Уругвай
- Мальдіви
- Багамські острови
- Сейшельські Острови
- Коморські Острови
- Ямайка
- Камбоджа
- Пакистан
- Пуерто-Ріко
- ОАЕ
- Еквадор
- Антигуа
- Барбуда
- Грузія
- Ісландія
Хто може потрапити в країни Євросоюзу
Країни Європи наразі входять до жовтої зони, куди впускають лише певні категорії українців. Це зокрема ті, хто навчається в ЄС, хто їде транзитом, медики та дослідники, моряки, що прямують на корабель, сезонні працівники. Також без проблем в зону шенгену можуть потрапити родичі громадян ЄС, власники посвідки на проживання у ЄС або аналогічного документу, висококваліфіковані працівники третіх країн, якщо їхня робота економічно необхідна та не може бути відкладена або виконана за кордоном.