"Міжнародні Авіалінії України" оприлюднила новий графік польотів до 15 серпня, за яким частина рейсів скасовується. Які літаки скасовано та куди все ж можна буде полетіти – читайте далі.

Польотну програму скорочено, оскільки Євросоюз продовжив заборону на вільний перетин кордону для третіх країн, зокрема й України. Про це повідомила пресслужба МАУ.

До теми МАУ відкрила рейси до Хорватії, Чорногорії та Албанії: дати та ціни

Куди літаки не літатимуть

Ларнака

Берлін

Тбілісі

Прага

Відень

Кишинів

Які міжнародні авіарейси залишаться

Незмінним залишиться 21 маршрут в обидві сторони:

Київ – Амстердам

Київ – Лондон

Київ – Париж

Київ – Торонто

Київ – Ніцца

Київ – Афіни

Київ – Дубай

Київ – Стамбул

Київ – Вільнюс

Київ – Тель-Авів

Київ – Рим

Київ – Мілан

Київ – Неаполь

Київ – Франкфурт

Київ – Мюнхен

Київ – Баку

Київ – Єреван

Київ – Мадрид

Київ – Барселона

Одеса – Стамбул

Одеса – Тель Авів

Рейси, частота яких зменшиться до одного на тиждень:

Щосуботи літатимуть

Київ – Ніцца

Київ – Рим

Київ – Неаполь

Київ – Барселона

В інші дні літатимуть

Київ – Мілан (неділя)

Київ – Мюнхен (понеділок)

Київ – Мадрид (п'ятниця)

Розклад внутрішніх авіарейсів

Із Києва до Одеси можна буде полетіти в понеділок, середу, п’ятницю та неділю;

Київ-Херсон літатиме в середу, п'ятницю та неділю;

Херсон-Київ здійснюватиметься в понеділок, четвер і суботу.

Літаки між Києвом і Львовом прямуватимуть із 21 серпня за розкладом:

Київ – Львів у п’ятницю;

Львів - Київ у неділю.

Які країни вже можна відвідати

Віднедавна список країн, що відкрили свої кордони для Українців поповнився, тепер їх 39.

Повністю відкриті

США

Велика Британія

Ірландія

Білорусь

Туреччина

Єгипет

Сербія

Словенія

Греція

Болгарія

Албанія

Північна Македонія

Туніс

Сомалі

ФДР Ефіопія

Республіка Південний Судан

Кенія

Танзанія

Замбія

Ірак

Іран

Афганістан

Південна Корея

Мексика

Уругвай

Мальдіви

Багамські острови

Сейшельські Острови

Коморські Острови

Ямайка

Камбоджа

Пакистан

Пуерто-Ріко

ОАЕ

Еквадор

Антигуа

Барбуда

Грузія

Ісландія

Хто може потрапити в країни Євросоюзу

Країни Європи наразі входять до жовтої зони, куди впускають лише певні категорії українців. Це зокрема ті, хто навчається в ЄС, хто їде транзитом, медики та дослідники, моряки, що прямують на корабель, сезонні працівники. Також без проблем в зону шенгену можуть потрапити родичі громадян ЄС, власники посвідки на проживання у ЄС або аналогічного документу, висококваліфіковані працівники третіх країн, якщо їхня робота економічно необхідна та не може бути відкладена або виконана за кордоном.