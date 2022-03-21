МАУ предлагает свои самолеты в пользование другим странам

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" предлагает свои самолеты для чартерных и гуманитарных рейсов за пределы Украины и в мокрый лизинг.

Таким образом МАУ хочет поддерживать свою деятельность, чтобы обеспечить вклад в экономическую стабильность Украины во время военного положения и закрытия воздушного пространства в стране. Об этом компания сообщила на своей странице в LinkedIn.

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Отмечается, что самолеты МАУ успешно проходят проверки и отвечают современным требованиям эксплуатационной безопасности IOSA (IATA Operational Safety Audit), которые охватывают все аспекты деятельности авиакомпании.

Что предлагает МАУ

Авиаперевозчик предлагает авиакомпаниям и партнерам присоединиться к экономической поддержке Украины, воспользовавшись наличием самолетов МАУ для чартерных и гуманитарных рейсов за пределы Украины и заключив договоры "мокрого лизинга". То есть предоставлять самолеты в аренду с полным экипажем, техническим обслуживанием и страхованием.

В компании отметили, что сотрудничество возможно только с теми компаниями, которые не летают в Россию и Беларусь, а также не получают финансирование из этих стран.