МАУ меняет программу лояльности: как будут начислять бонусы

Начисления бонусов по программе лояльности МАУ больше не будет зависеть от расстояния между аэропортами вылета и прилета в милях и от класса бронирования.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Читайте также: Авиакомпании МАУ, Ryanair и Wizz Air изменили правила провоза багажа

Количество бонусов (мили) будет зависеть от стоимости авиабилета. Их будут начислять за авиабилеты, приобретенные на все собственные регулярные и лоукост-рейсы МАУ.

Держатели карт Panorama Club Classic и Panorama Club Premium будут накапливать мили за каждый 1 доллар США, потраченный на авиабилет, и получать 5 и 7 миль соответственно, – отметили в сообщении.

Накопленные бонусы можно тратить при покупке следующего билета, оплачивая ими любую часть стоимости полета.

Изменят условия с 1 января 2019 года. Тогда же введут и новую карточку программы лояльности – Panorama Club Elite. Ее владельцам будут начислять 10 миль за каждый потраченный на билет доллар. Однако чтобы получить такие привилегии, клиенту МАУ надо накопить 40 тысяч статусных миль или осуществить 50 полетов за 1 год.