МАУ змінює програму лояльності: як нараховуватимуть бонуси

Нараховування бонусів за програмою лояльності МАУ більше не залежатиме від відстані між аеропортами вильоту і прильоту в милях та від класу бронювання.

Про це повідомили у прес-службі перевізника.

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Кількість бонусів (милі) буде залежати від вартості авіаквитка. Їх нараховуватимуть за авіаквитки, придбані на всі власні регулярні та лоукост-рейси МАУ.

Власники карток Panorama Club Classic та Panorama Club Premium будуть накопичувати милі за кожен 1 долар США, витрачений на авіаквиток, і отримувати 5 і 7 миль відповідно, – зазначили у повідомленні.

Накопичені бонуси можна витрачати під час купівлі наступного квитка, оплачуючи ними будь-яку частину вартості польоту.

Змінять умови з 1 січня 2019 року. Тоді ж введуть і нову картку програми лояльності – Panorama Club Elite. Її власникам нараховуватимуть 10 миль за кожен витрачений на квиток долар. Проте аби отримати такі привілеї, клієнту МАУ треба накопичити 40 тисяч статусних миль або здійснити 50 польотів за 1 рік.