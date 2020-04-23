МАУ не будет летать до 11 мая: что делать пассажирам с билетами

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" предупредила о дальнейшей вынужденной отмене рейсов до 11 мая включительно. МАУ выполняет распоряжение правительства о временном ограничении пересечения госграницы из-за карантина.

Якщо рейс скасовано, пасажирам не потрібно самостійно анулювати бронювання, система скасує їх автоматично, без застосування штрафних санкцій. Про це повідомляє пресслужба МАУ.

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Пояснення від МАУ щодо вже придбаних квитків

Якщо квиток придбано на сайті МАУ, в контактному центрі або ж касах, то є можливість один раз безкоштовно змінити дату подорожі без штрафних санкцій. Мовиться про той же маршрут і обраний клас бронювання в межах терміну дії авіаквитка.

У разі відсутності місць в обраному класі на нову дату подорожі чи ж зміни тарифних умов за сезонністю тощо, пасажирам пропонується сплатити різницю в тарифі.

Також можна обміняти невикористаний квиток (його невикористану частину) або невикористану додаткову послугу на іменний промокод з додатковим бонусом в 25% вартості невикористаного квитка (його частини) або невикористаної додаткової послуги.

Промокод може бути використаний для оплати вартості нового квитка, включаючи вартість тарифу і зборів, або вартості додаткової послуги на будь-якому регулярному рейсі МАУ в будь-якому класі обслуговування.

Скористатися промокодом можна при бронюванні перевезення або додаткової послуги на сайті авіакомпанії протягом двох років з дня його оформлення.

Для отримання промокоду необхідно направити запит через форму зворотного зв’язку.

Зверніть увагу! На думку юристів, авіаперевізник в разі виникнення надзвичайних обставин має право без повідомлення пасажира скасувати чи затримати рейс, а також анулювати раніше підтверджене бронювання. Але повинен запропонувати альтернативу – інший рейс або повернення коштів.