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      МАУ не літатиме до 11 травня: що робити пасажирам із квитками

      -
      МАУ не літатиме до 11 травня / lowcostavia.com

      Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" попередила про подальше вимушене скасування рейсів до 11 травня включно. МАУ виконує розпорядження уряду про тимчасове обмеження перетину держкордону через карантин.

      Якщо рейс скасовано, пасажирам не потрібно самостійно анулювати бронювання, система скасує їх автоматично, без застосування штрафних санкцій. Про це повідомляє пресслужба МАУ.

      Цікаво Скільки пасажирів МАУ очікують компенсації за втрачені квитки через карантин

      Пояснення від МАУ щодо вже придбаних квитків

      • Якщо квиток придбано на сайті МАУ, в контактному центрі або ж касах, то є можливість один раз безкоштовно змінити дату подорожі без штрафних санкцій. Мовиться про той же маршрут і обраний клас бронювання в межах терміну дії авіаквитка.
      • У разі відсутності місць в обраному класі на нову дату подорожі чи ж зміни тарифних умов за сезонністю тощо, пасажирам пропонується сплатити різницю в тарифі.
      • Також можна обміняти невикористаний квиток (його невикористану частину) або невикористану додаткову послугу на іменний промокод з додатковим бонусом в 25% вартості невикористаного квитка (його частини) або невикористаної додаткової послуги.
      • Промокод може бути використаний для оплати вартості нового квитка, включаючи вартість тарифу і зборів, або вартості додаткової послуги на будь-якому регулярному рейсі МАУ в будь-якому класі обслуговування.
      • Скористатися промокодом можна при бронюванні перевезення або додаткової послуги на сайті авіакомпанії протягом двох років з дня його оформлення.
      • Для отримання промокоду необхідно направити запит через форму зворотного зв’язку.

      Зверніть увагу! На думку юристів, авіаперевізник в разі виникнення надзвичайних обставин має право без повідомлення пасажира скасувати чи затримати рейс, а також анулювати раніше підтверджене бронювання. Але повинен запропонувати альтернативу – інший рейс або повернення коштів.

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: авіація Новини України Карантин в Україні 2020 МАУ
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