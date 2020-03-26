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      МАУ отменяет регулярные рейсы до 24 апреля: что нужно знать пассажирам

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      Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменяет регулярные рейсы по всей сети полетов до 24 апреля 2020 года. Такие ограничения компания приняла в связи с продлением карантина из-за коронавируса.

      Об этом МАУ официально сообщила на своей фейсбук-странице. В компании добавили, что отмена полетов связана с решением правительства ввести чрезвычайную ситуацию по всей Украине до 24 апреля включительно.

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      Что делать пассажирам, которые имели забронированные рейсы: советы МАУ

      В компании отметили, что пока нагрузка на их каналы связи серьезно увеличилась, поэтому контакт-центр временно не принимает звонки. В таких условиях пассажирам рекомендуют:

      • Заполнить форму обратной связи на сайте https://bit.ly/33XFsit для внесения изменений в билет.
      • Отправить запрос на списание уплаченных средств на электронный ваучер https://bit.ly/33XFsit, с помощью которого можно оформить новые билеты на сайте МАУ в течение года.
      • Обращаться по месту приобретения авиабилета, если он был оформлен через агентство.

      В МАУ сразу предупредили, что из-за нехватки ресурса не смогут обработать все обращения одновременно. Поэтому компания просит пассажиров присылать только срочные запросы – например, для оформления авиабилетов на май или июнь.

      Что известно о работе МАУ во время карантина? После введения карантина в Украине компания МАУ приостановила выполнение регулярных рейсов по всей международной сети на период с 17 марта по 31 марта 2020 года.

      Однако до 24 марта авиакомпания выполнила еще несколько рейсов, чтобы эвакуировать украинских туристов из-за рубежа.

      Тогда даже возник нешуточный скандал с компанией. Все потому, что 15 марта МАУ существенно повысили стоимость билетов на международные рейсы. Цены на некоторые направления достигали более 30 тысяч гривен. 16 марта МАУ несколько снизила стоимость билетов, однако когда спрос вырос, их стоимость вновь возросла. Теперь это подорожание проверит Антимонопольный комитет Украины. Если вина компании будет доказана, МАУ грозит штраф до 10% от годового дохода.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Транспорт Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 МАУ авиация
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