МАУ скасовує регулярні рейси до 24 квітня: що треба знати пасажирам

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасовує регулярні рейси по всій мережі польотів до 24 квітня 2020 року. Такі обмеження компанія прийняла у зв'язку з продовження карантину через коронавірус.

Про це МАУ офіційно повідомила на своїй фейсбук-сторінці. У компанії додали, що скасування польотів пов'язане з рішенням уряду запровадити надзвичайну ситуацію по всій Україні до 24 квітня включно.

Важливо Скасування рейсів через коронавірус: як повернути гроші за квитки

Що робити пасажирам, які мали заброньовані рейси: поради МАУ

У компанії відзначили, що наразі навантаження на їх канали зв'ящку серйозно збільшилося, тому контакт-центр тимчасово не приймає дзвінки. У таких умовах пасажирам рекомендують:

Заповнити форму зворотного зв’язку на сайті https://bit.ly/33XFsit для внесення змін до квитка;

Надіслати запит на списання сплачених коштів на електронний ваучер https://bit.ly/33XFsit, за допомогою якого можна оформити нові квитки на сайті МАУ протягом року;

Звертатися за місцем придбання авіаквитка, якщо його було оформлено через агентство.

У МАУ одразу попередили, що через брак ресурсу не зможуть обробити всі звернення одночасно. Тому компанія просить пасажирів надсилати лише термінові запити – наприклад, для оформлення авіаквитків на травень чи червень.

Що відомо про роботу МАУ в час карантину? Після введення карантину в Україні компанія МАУ припинила виконання регулярних рейсів по всій міжнародній мережі на період з 17 березня по 31 березня 2020 року.



Однак до 24 березня авіакомпанія виконала ще кілька рейсів, аби евакуювати українських туристів з-за кордону.



Тоді навіть виник неабиякий скандал з компанією. Усе тому, що 15 березня МАУ суттєво підвищили вартість квитків на міжнародні рейси. Ціни на деякі напрямки сягали понад 30 тисяч гривень. 16 березня МАУ дещо знизила вартість квитків, однак коли попит виріс, їх вартість знов зросла. Тепер це подорожчання перевірить Антимонопольний комітет України. Якщо провина компанії буде доведена, МАУ загрожує штраф до 10% від річного прибутку.