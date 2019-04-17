МАУ в несколько раз снизила цены на авиабилеты: направления и цены

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" существенно снизила цены на билеты до конца июня 2019 года. Поэтому билеты на внутренние и внешние направления могут стоить от 936 гривен в одну сторону.

Акция от МАУ действует только на перелеты, которые будут выполняться до 30 июня 2019 года включительно.

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Откуда? Бюджетные рейсы будут осуществляться из: Киева, Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Харькова и Черновцов.

Акционные цены из Киева в одну сторону:

Харьков – от 936 гривен

Львов – от 936 гривен

Одесса – от 990 гривен

Лондон – от 1043 гривен

Мюнхен – от 1605 гривен

Хельсинки – от 2408 гривен

Мадрид – от 2622 гривен

Прага – от 2969 гривен

Дубай – от 3227 гривен



Распродажа билетов от МАУ

Акционные цены из Львова в одну сторону:

Мадрид – от 2595 гривен

Акционные цены из Ивано-Франковска в одну сторону:

Киев – от 1070 гривен

Акционные цены из Одессы в одну сторону:

Дубай – от 3210 гривен



МАУ

Акционные цены из Харкова в одну сторону:

Дубай – от 3210 гривен

Акционные цены из Черновцов в одну сторону:

Киев – от 936 гривен

Билеты же оформляются по тарифу, который включает провоз только одного предмета ручной клади с габаритами до 55х40х20 см и весом до семи килограммов.

Важно! Распродажа продлится до 23 апреля 2019 года включительно и действительна при покупке билета в обе стороны.