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      МАУ в несколько раз снизила цены на авиабилеты: направления и цены

      75 Читати новину українською
      МАУ
      МАУ / book.flyuia.com

      Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" существенно снизила цены на билеты до конца июня 2019 года. Поэтому билеты на внутренние и внешние направления могут стоить от 936 гривен в одну сторону.

      Акция от МАУ действует только на перелеты, которые будут выполняться до 30 июня 2019 года включительно.

      Читайте также: МАУ неожиданно отменяет ряд рейсов на популярные направления

      Откуда? Бюджетные рейсы будут осуществляться из: Киева, Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Харькова и Черновцов.

      Акционные цены из Киева в одну сторону:

      • Харьков – от 936 гривен
      • Львов – от 936 гривен
      • Одесса – от 990 гривен
      • Лондон – от 1043 гривен
      • Мюнхен – от 1605 гривен
      • Хельсинки – от 2408 гривен
      • Мадрид – от 2622 гривен
      • Прага – от 2969 гривен
      • Дубай – от 3227 гривен

      МАУ
      Распродажа билетов от МАУ

      Акционные цены из Львова в одну сторону:

      • Мадрид – от 2595 гривен

      Акционные цены из Ивано-Франковска в одну сторону:

      • Киев – от 1070 гривен

      Акционные цены из Одессы в одну сторону:

      • Дубай – от 3210 гривен

      МАУ
      МАУ

      Акционные цены из Харкова в одну сторону:

      • Дубай – от 3210 гривен

      Акционные цены из Черновцов в одну сторону:

      • Киев – от 936 гривен

      Билеты же оформляются по тарифу, который включает провоз только одного предмета ручной клади с габаритами до 55х40х20 см и весом до семи килограммов.

      Важно! Распродажа продлится до 23 апреля 2019 года включительно и действительна при покупке билета в обе стороны.

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      Теги: Новости Украины Цены МАУ авиация
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