МАУ в несколько раз снизила цены на авиабилеты: направления и цены
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" существенно снизила цены на билеты до конца июня 2019 года. Поэтому билеты на внутренние и внешние направления могут стоить от 936 гривен в одну сторону.
Акция от МАУ действует только на перелеты, которые будут выполняться до 30 июня 2019 года включительно.
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Откуда? Бюджетные рейсы будут осуществляться из: Киева, Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Харькова и Черновцов.
Акционные цены из Киева в одну сторону:
- Харьков – от 936 гривен
- Львов – от 936 гривен
- Одесса – от 990 гривен
- Лондон – от 1043 гривен
- Мюнхен – от 1605 гривен
- Хельсинки – от 2408 гривен
- Мадрид – от 2622 гривен
- Прага – от 2969 гривен
- Дубай – от 3227 гривен
Распродажа билетов от МАУ
Акционные цены из Львова в одну сторону:
- Мадрид – от 2595 гривен
Акционные цены из Ивано-Франковска в одну сторону:
- Киев – от 1070 гривен
Акционные цены из Одессы в одну сторону:
- Дубай – от 3210 гривен
МАУ
Акционные цены из Харкова в одну сторону:
- Дубай – от 3210 гривен
Акционные цены из Черновцов в одну сторону:
- Киев – от 936 гривен
Билеты же оформляются по тарифу, который включает провоз только одного предмета ручной клади с габаритами до 55х40х20 см и весом до семи килограммов.
Важно! Распродажа продлится до 23 апреля 2019 года включительно и действительна при покупке билета в обе стороны.