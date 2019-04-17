МАУ у декілька разів знизила ціни на авіаквитки: напрямки та ціни
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" суттєво знизила ціни на квитки до кінця червня 2019 року. Відтак квитки на внутрішні та зовнішні напрямки можуть коштувати від 936 гривень в один бік.
Акція від МАУ діє лише на перельоти, які будуть виконуватися до 30 червня 2019 року включно.
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Звідки? Бюджетні рейси будуть здійснюватися з: Києва, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Харкова та Чернівців.
Акційні ціни з Києва в одну сторону:
- Харків – від 936 гривень
- Львів – від 936 гривень
- Одеса – від 990 гривень
- Лондон – від 1043 гривень
- Мюнхен – від 1605 гривень
- Гельсінкі – від 2408 гривень
- Мадрид – від 2622 гривень
- Прага – від 2969 гривень
- Дубай – від 3227 гривень
Розпродаж квитків від МАУ
Акційні ціни зі Львова в одну сторону:
- Мадрид – від 2595 гривень
Акційні ціни з Івано-Франківська в одну сторону:
- Київ – від 1070 гривень
Акційні ціни з Одеси в одну сторону:
- Дубай – від 3210 гривень
МАУ
Акційні ціни з Харкова в одну сторону:
- Дубай – від 3210 гривень
Акційні ціни з Чернівців в одну сторону:
- Київ – від 936 гривень
Квитки ж оформляються за тарифом, який включає провезення лише одного предмета ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 см і вагою до семи кілограмів.
Важливо! Розпродаж триватиме до 23 квітня 2019 року включно і дійсний за умови купівлі квитка в обидва боки.