МАУ у декілька разів знизила ціни на авіаквитки: напрямки та ціни

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" суттєво знизила ціни на квитки до кінця червня 2019 року. Відтак квитки на внутрішні та зовнішні напрямки можуть коштувати від 936 гривень в один бік.

Акція від МАУ діє лише на перельоти, які будуть виконуватися до 30 червня 2019 року включно.

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Звідки? Бюджетні рейси будуть здійснюватися з: Києва, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Харкова та Чернівців.

Акційні ціни з Києва в одну сторону:

Харків – від 936 гривень

Львів – від 936 гривень

Одеса – від 990 гривень

Лондон – від 1043 гривень

Мюнхен – від 1605 гривень

Гельсінкі – від 2408 гривень

Мадрид – від 2622 гривень

Прага – від 2969 гривень

Дубай – від 3227 гривень



Розпродаж квитків від МАУ

Акційні ціни зі Львова в одну сторону:

Мадрид – від 2595 гривень

Акційні ціни з Івано-Франківська в одну сторону:

Київ – від 1070 гривень

Акційні ціни з Одеси в одну сторону:

Дубай – від 3210 гривень



МАУ

Акційні ціни з Харкова в одну сторону:

Дубай – від 3210 гривень

Акційні ціни з Чернівців в одну сторону:

Київ – від 936 гривень

Квитки ж оформляються за тарифом, який включає провезення лише одного предмета ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 см і вагою до семи кілограмів.

Важливо! Розпродаж триватиме до 23 квітня 2019 року включно і дійсний за умови купівлі квитка в обидва боки.