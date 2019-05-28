Мажоритарщики пошли в народ: как депутаты скупают голоса

28 мая в Верховной Раде был полупустой зал и депутаты провалили почти все законопроекты повестки дня. Досрочные парламентские выборы уже не за горами, поэтому большинство нардепов разъехалась по своим мажоритарным округам.

Как думаете сколько стоит голос украинца? Гречка – 16 гривен, сахар – тоже 16 гривен, масло – 30 гривен. То есть всего-навсего 66 гривен.

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Такими минимальными продуктовыми наборами сейчас уже запасаются кандидаты в народные депутаты, которые собираются баллотироваться на мажоритарных округах. Ведь схема давно известна: до выборов раздать как можно больше гречки и сахара, а на выборах получить как можно больше голосов избирателей.

Скандальный нардеп от "Народного Фронта" Сергей Пашинский начал готовить почву для голосования на Житомирщине еще до роспуска парламента. Через свой благотворительный фонд на Пасху раздавал продуктовые наборы.



Продуктовые наборы от Пашинского

Нардеп от "Воли народа" Сергей Шахов подсластил жизнь жителей Северодонецка сахаром.



Подарки от Сергея Шахова

На своем округе работает и главный кнопкодав парламента, нардеп группы "Видродження" Антон Яценко в Черновицкой области запускает водопроводы, открывает памятники, устанавливает именной WI-FI.



Антон Яценко подарил бесплатный WI-FI

А в Умани установил светомузыкальный фонтан, на котором проектируют его портрет.



Фонтан в Умани

"Подкармливают" мажоритарные округи и нардепы, которые прошли в парламент по спискам, но понимают, что второй раз могут в топ-места не попасть. Например, нардеп от БПП Алексей Гончаренко поздравляет одесских бюджетников с праздниками.



Подарки для одесских бюджетников

Его однопартиец Игорь Кононенко в Обухове раздает полотенца со своим именем.



Подарок от Игоря Кононенко

А мажоритарщик "Народного фронта" Юрий Вознюк на Ровненщине дарит сертификат на приобретение и установку спортивной площадке тоже именем себя.



Спортивная площадка от Юрия Вознюка

Они делают это сначала за личный или партийный счет. А потом, когда становятся депутатами уже на выборах используют субвенционный, бюджетные деньги. Мы платим налоги для того, чтобы депутат поставил лавочку, а потом еще за наши средства прорекламировался и отчитался, что он молодец,

– отметил аналитик общественного движения "Честно" Александр Салиженко.

Хотя и сами нардепы не скрывают, что их округи получают субвенции. А теперь перед досрочными парламентскими выборами у мажоритарщиков работы еще больше, поэтому парламентский зал пуст.

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. А избирательная кампания началась еще 24 мая. Регистрация кандидатов завершится 20 июня, а 25 июня – последний день регистрации в ЦИК. Добавим, что у партий будет время только до 10 июня, чтобы провести свои съезды и выдвинуть собственных кандидатов в нардепы.



Какие партии проходят в Верховную Раду