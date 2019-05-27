В ЦИК озвучили критические угрозы для досрочных выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия видит несколько критических угроз в процессе подготовки к досрочным парламентским выборам. Основная из них – бюллетени.

Именно их изготовление является сложной процедурой, рассказал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко во время пресс-конференции.

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Так, ожидаемая стоимость избирательных бюллетеней составляет более 290 миллионов гривен.

Это огромная сумма. Подчеркиваю, что бюллетеней нужно будет изготовить в два раза больше, чем на президентских выборах,

– подчеркнул он.

Радченко отметил, что для выборов по одномандатным округам должно быть напечатано более 30 миллионов бюллетеней – и на это нужно время. Для проведения голосования по общенациональному многомандатному избирательному округу нужно еще 30 миллионов бюллетеней.

Почему выборы состоятся быстрее?​Так решил президент Украины Владимир Зеленский. Намерение распустить Верховную Раду он озвучивал еще во время своей инаугурационной речи, которую произнес 20 мая. Соответствующий указ подписал 21 мая, а внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля.

По его словам, на предприятии-изготовителе "лежит такая нагрузка, которую невозможно выполнить".

"Вместе с тем, закон предусматривает очень сжатые сроки. Это 17 дней на изготовление. Напоминаю, что, согласно закону, ЦИК утверждает форму и содержание бюллетеня только за 24 дня до выборов. А с такой суммой закупки, минимальная продолжительность тендерной процедуры составляет 48 дней", – сказал заместитель председателя ЦИК.



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Он пояснил, что таким образом ЦИК не может вовремя установить форму и размер избирательного бюллетеня. На момент объявления торгов там не будут знать количества кандидатов в депутаты.

Другая проблема, по словам Радченко, – информационные плакаты политических партий. Их в избирательные комиссии должны доставить за 10 дней до дня голосования.

Даже если торги состоятся успешно, не будет никакой жалобы, если в тендере будут участвовать несколько претендентов – только при этих условиях мы успеваем в день доставки информационных плакатов только подписать договоры. Это не самое худшее,

– добавил Радченко.



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