22:31
27 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин может захватить Лондон. Страшная помста президента РФ
      Вєсті Кремля
      19:07, 25 мая
      Вести.UA: Партия "Зважени" от Мосийчука. Украинская "Игра престолов"
      Вєсті.UA
      21:51, сегодня
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ

      В ЦИК озвучили критические угрозы для досрочных выборов в Раду

      141 Читати новину українською
      В ЦИК объяснили, что грозит досрочным парламентским выборам
      В ЦИК объяснили, что грозит досрочным парламентским выборам / 24 канал

      Центральная избирательная комиссия видит несколько критических угроз в процессе подготовки к досрочным парламентским выборам. Основная из них – бюллетени.

      Именно их изготовление является сложной процедурой, рассказал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко во время пресс-конференции.

      Читайте также: Сколько стоит залог на парламентских выборах: ЦИК открыла счета

      Так, ожидаемая стоимость избирательных бюллетеней составляет более 290 миллионов гривен.

      Это огромная сумма. Подчеркиваю, что бюллетеней нужно будет изготовить в два раза больше, чем на президентских выборах,
      – подчеркнул он.

      Радченко отметил, что для выборов по одномандатным округам должно быть напечатано более 30 миллионов бюллетеней – и на это нужно время. Для проведения голосования по общенациональному многомандатному избирательному округу нужно еще 30 миллионов бюллетеней.

      Почему выборы состоятся быстрее?​Так решил президент Украины Владимир Зеленский. Намерение распустить Верховную Раду он озвучивал еще во время своей инаугурационной речи, которую произнес 20 мая. Соответствующий указ подписал 21 мая, а внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля.

      По его словам, на предприятии-изготовителе "лежит такая нагрузка, которую невозможно выполнить".

      "Вместе с тем, закон предусматривает очень сжатые сроки. Это 17 дней на изготовление. Напоминаю, что, согласно закону, ЦИК утверждает форму и содержание бюллетеня только за 24 дня до выборов. А с такой суммой закупки, минимальная продолжительность тендерной процедуры составляет 48 дней", – сказал заместитель председателя ЦИК.


      Основные даты внеочередных выборов в Верховную Раду

      Он пояснил, что таким образом ЦИК не может вовремя установить форму и размер избирательного бюллетеня. На момент объявления торгов там не будут знать количества кандидатов в депутаты.

      Другая проблема, по словам Радченко, – информационные плакаты политических партий. Их в избирательные комиссии должны доставить за 10 дней до дня голосования.

      Даже если торги состоятся успешно, не будет никакой жалобы, если в тендере будут участвовать несколько претендентов – только при этих условиях мы успеваем в день доставки информационных плакатов только подписать договоры. Это не самое худшее,
      – добавил Радченко.


      Кто имеет шанс пройти в парламент согласно соцопросам

       

       

      blog_ava
      Появление Зеленского на сцене "Лиги смеха": почему критикуют и как может повлиять на имидж
      сегодня
      770
      Теги: Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Новости Украины Роспуск Рады Новости политики ЦИК
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...
      сегодня , 22:00 Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...
      Повернись живим 702
      Как попасть на работу в украинский офис Dell Technologies: что должен уметь кандидат
      сегодня , 21:07 Как попасть на работу в украинский офис Dell Technologies: что должен уметь кандидат
      75
      Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины
      сегодня , 20:22 Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины
      Євгенія Мазур 458
      Задержание митингующих на акции против Зеленского в Ровно: законными ли были действия полиции?
      сегодня , 19:45 Задержание митингующих на акции против Зеленского в Ровно: законными ли были действия полиции?
      Світлана Попова 158
      Зеленский покидает Банковую: куда может переехать Администрация Президента
      сегодня , 19:01 Зеленский покидает Банковую: куда может переехать Администрация Президента
      736
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук