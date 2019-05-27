В ЦИК озвучили критические угрозы для досрочных выборов в Раду
Центральная избирательная комиссия видит несколько критических угроз в процессе подготовки к досрочным парламентским выборам. Основная из них – бюллетени.
Именно их изготовление является сложной процедурой, рассказал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко во время пресс-конференции.
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Так, ожидаемая стоимость избирательных бюллетеней составляет более 290 миллионов гривен.
Это огромная сумма. Подчеркиваю, что бюллетеней нужно будет изготовить в два раза больше, чем на президентских выборах,
– подчеркнул он.
Радченко отметил, что для выборов по одномандатным округам должно быть напечатано более 30 миллионов бюллетеней – и на это нужно время. Для проведения голосования по общенациональному многомандатному избирательному округу нужно еще 30 миллионов бюллетеней.
Почему выборы состоятся быстрее?Так решил президент Украины Владимир Зеленский. Намерение распустить Верховную Раду он озвучивал еще во время своей инаугурационной речи, которую произнес 20 мая. Соответствующий указ подписал 21 мая, а внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля.
По его словам, на предприятии-изготовителе "лежит такая нагрузка, которую невозможно выполнить".
"Вместе с тем, закон предусматривает очень сжатые сроки. Это 17 дней на изготовление. Напоминаю, что, согласно закону, ЦИК утверждает форму и содержание бюллетеня только за 24 дня до выборов. А с такой суммой закупки, минимальная продолжительность тендерной процедуры составляет 48 дней", – сказал заместитель председателя ЦИК.
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Он пояснил, что таким образом ЦИК не может вовремя установить форму и размер избирательного бюллетеня. На момент объявления торгов там не будут знать количества кандидатов в депутаты.
Другая проблема, по словам Радченко, – информационные плакаты политических партий. Их в избирательные комиссии должны доставить за 10 дней до дня голосования.
Даже если торги состоятся успешно, не будет никакой жалобы, если в тендере будут участвовать несколько претендентов – только при этих условиях мы успеваем в день доставки информационных плакатов только подписать договоры. Это не самое худшее,
– добавил Радченко.
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