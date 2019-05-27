У ЦВК озвучили критичні загрози для дострокових виборів до Ради

Центральна виборча комісія бачить декілька критичних загроз у процесі підготовки до дострокових парламентських виборів. Основна серед них – бюлетені.

Саме їхнє виготовлення є найскладнішою процедурою, розповів заступник голови ЦВК Євген Радченко під час прес-конференції.

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Так, очікувана вартість виборчих бюлетенів становить понад 290 мільйонів гривень.

Це величезна сума. Наголошую, що бюлетенів потрібно буде виготовити в два рази більше, ніж на президентських виборах,

– наголосив він.

Радченко зазначив, що для виборів по одномандатних округах має бути надруковано понад 30 мільйонів бюлетенів – і на це потрібен час. Для проведення голосування по загальнонаціональному багатомандатному виборчому округу потрібно ще 30 мільйонів бюлетенів.

Чому вибори вдбудуться швидше?Так вирішив президент України Володимир Зеленський. Намір розпустити Верховну Раду він озвучував ще під час своєї інавгураційної промови, яку виголосив 20 травня. Відповідний указ підписав 21 травня, а позачергові вибори до Ради відбудуться 21 липня.

За його словами, на підприємстві-виготовлювачу "лежить таке навантаження, яке неможливо виконати".

"Разом з тим, закон передбачає дуже стислі терміни. Це 17 днів на виготовлення. Нагадую, що, згідно із законом, ЦВК затверджує форму і зміст бюлетеню лише за 24 дні до виборів. А з такою сумою закупки, мінімальна тривалість тендерної процедури складає 48 днів", – сказав заступник голови ЦВК.



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Він пояснив, що таким чином ЦВК не може вчасно встановити форму і розмір виборчого бюлетеню. На момент оголошення торгів там не знатимуть кількості кандидатів у депутати.

Інша проблема, за словами Радченка, – інформаційні плакати політичних партій. Їх у виборчі комісії мають доставити за 10 днів до дня голосування.

Навіть якщо торги відбудуться успішно, не буде жодної скарги, якщо у тендері будуть брати участь кілька претендентів – тільки за цих умов ми встигаємо у день доставки інформаційних плакатів тільки підписати договори. Це не найгірше,

– додав Радченко.



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