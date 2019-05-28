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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Мажоритарники пішли в народ: як депутати скуповують голоси

      155 Читать новость на русском

      28 травня у Верховній Раді була напівпорожня зала і депутати провалили майже всі законопроекти порядку денного. Дочасні парламентські вибори вже не за горами, тому більшість нардепів роз'їхалася по своїх мажоритарних округах.

      Як гадаєте скільки коштує голос українця? Гречка – 16 гривень, цукор – теж 16 гривень, олія – 30 гривень. Тобто, всього-на-всього – 66 гривень.

      Читайте також: У ЦВК озвучили критичні загрози для дострокових виборів до Ради

      Такими мінімальними продуктовими наборами зараз вже запасаються кандидати в народні депутати, які збираються балотуватися на мажоритарних округах. Адже схема давно відома: до виборів роздати якомога більше гречки та цукру, а на виборах отримати якомога більше голосів виборців.

      Скандальний нардеп від "Народного Фронту" Сергій Пашинський почав готувати підґрунтя для голосування на Житомирщині ще до розпуску парламенту. Через свій благодійний фонд під Великдень роздавав продуктові набори.


      Продуктові набори від Пашинського

      Нардеп від "Волі народу" Сергій Шахов підсолодив життя мешканців Сєвєродонецька цукром.

      мажоритарик
      Подарунки від Сергія Шахова

      На своєму окрузі працює й головний кнопкодав парламенту, нардеп групи "Відродження" Антон Яценко у Чернівецькій області запускає водогони, відкриває пам'ятники, встановлює іменний WI-FI.

      антон яценко
      Антон Яценко подарував безкоштовний WI-FI

      А в Умані встановив світломузичний фонтан, на якому проектують його портрет.

      фонтан умань антон яценко
      Фонтан в Умані

      "Підгодовують" мажоритарні округи і нардепи, які пройшли в парламент за списками, але розуміють, що вдруге можуть у топ-місця не потрапити. Наприклад, нардеп від БПП Олексій Гончаренко вітає одеських бюджетників зі святами.


      Подарунки для одеських бюджетників

      Його однопартієць Ігор Кононенко в Обухові роздає рушнички зі своїм іменем.

      кононенко бпп порошенко
      Подарунок від Ігоря Кононенка

      А мажоритарник "Народного фронту" Юрій Вознюк на Рівненщині дарує сертифікат на придбання та встановлення спортивного майданчику теж іменем себе.

      вознюк гречкосії
      Спортивний майданчик від Юрія Вознюка

      Вони роблять це спочатку за особистий або партійний рахунок партійний. А потім, коли стають депутатами вже на виборах використовують субвенційні, бюджетні гроші. Ми платимо податки для того, щоб депутат поставив лавочку, а потім ще за наші кошти прорекламувався і відзвітував, що він молодець,
      – зазначив аналітик Громадського руху "Чесно" Олександр Саліженко.

      Хоча і самі нардепи не приховують, що їх округи отримують субвенції. А тепер перед дочасними парламентськими виборами у мажоритарників роботи ще побільшало, тому парламентська зала пуста.

      Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. А виборча кампанія почалася ще 24 травня. Реєстрація кандидатів завершиться 20 червня, а 25 червня – останній день реєстрації в ЦВК. Додамо, що в партій буде час лише до 10 червня, щоб провести свої з'їзди та висунути власних кандидатів у нардепи.

      верховна рада слуга народу
      Які партії проходять у Верховну Раду

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Сергій Пашинський Ігор Кононенко Народний фронт Блок Петра Порошенка Відродження Олексій Гончаренко
      Джерело: 24 канал
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