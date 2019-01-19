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      "Мазурик какой-то, утащил самолет": Яковина сравнил высказывания Путина и Трампа

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      Трамп и Путин
      Трамп и Путин / Фото из открытых источников

      В силу принципа разделения властей в США спикер Палаты представителей должен лично пригласить президента выступить с парламентской трибуны. Сейчас спикером нижней палаты Конгресса работает депутат-демократ от Калифорнии Нэнси Пелоси, которая терпеть не может Дональда Трампа и при любой возможности дает это понять всей планете.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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      Он напомнил, что на этот раз депутат сказала, что пока "шатдаун" не закончится, пока Трамп не подпишет бюджет в редакции Демократической партии, приглашение в Конгресс он не получит. Пелоси сказала, что президент может прислать свой отчет о состоянии дел в стране по почте или зачитать его у себя в кабинете в Белом доме. Но в парламенте ноги его не будет, пока правительство не восстановит работу.

      Это действительно выдающийся троллинг. Трамп – полностью медийное существо. Для него образ и восприятие этого образа гораздо важнее реальности. Нынешний американский президент больше всего на свете любит пышные торжества, где он (именно он, а никто другой!) является главным героем, самым важным человеком – единственным и неповторимым. Без всех этих церемоний Трамп – как Золушука без бала, как Белоснежка без хрустального гроба, как Кощей Бессмертный без яйца!
      – отметил Яковина.

      "Кстати, о чем там пойдет речь в послании – это дело десятое (все понимают, что президент будет ругать демократов и хвалить себя). Трампу не ехать надо, ему именно шашечки нужны, и побольше! Он, можно сказать, только ради этого и шел в президенты, а тут – такой облом. Обидно!", – добавил журналист.

      нэнси пелоси
      Ненси Пелоси

      По словам Яковины, в результате инцидента Трамп затаил злобу, но через день ответил. В прессу попало письмо президента в адрес той же Нэнси Пелоси. В нем он пишет, что из соображений экономии он вынужден был отменить "недельную экскурсию" спикера и еще нескольких депутатов в Афганистан, Египет и Брюссель. Поэтому он приказал Пентагону не выделять спикеру и ее окружению уже согласованный военный самолет для этой поездки.

      При этом Трамп достаточно издевательски добавил, что она и ее коллеги имеют полное право слетать в указанные страны за свой, а не за государственный счет. Объявления это пришло в тот момент, когда Пелоси и ее люди уже сидели на чемоданах, к зданию Конгресса США подогнали автобусы, чтобы отвезти их в аэропорт. Трамп, что называется, отомстил,
      – подчеркнул Яковина.

      Здесь даже можно процитировать Владимира Путина, который 10 лет назад комментировал аналогичную ситуацию.

      Кого назвал Путин "мазуриком" в 2008 году?
      "Мазурик какой-то, утащил самолёт..", – сказал премьер-министр РФ Владимир Путин в 2008 году на совместной пресс-конференции с премьером Украины Юлией Тимошенко, комментируя конфликт в аэропорту "Борисполь". "Мазуриком" он назвал президента Украины Виктора Ющенко. "Ну, что, вы, в самом деле? Самолет, игрушки отобрали какие-то", – добавил Путин позже.

      Видео комментария Путина: "Мазурик какой-то, утащил самолет ..."

      По мнению Яковины, особенно удивительно, что своим письмом президент США любезно сообщил талибам и "Аль-Каиде", что в Афганистан собирается прилететь второй человек в США. "Это, мне кажется, перебор даже по трамповским меркам. После такого оповещения Пелоси, конечно, никуда не улетела", – утверждает журналист.

      "Но в целом эти две истории отлично показывают, как далеко зашли межпартийные разногласия в Вашингтоне. Честно говоря, сейчас я не вижу никакой возможности найти какой-то компромисс. Одна сторона просто должна дожать другую. Я думаю, что все-таки победят демократы", – подытожил журналист.

      Видео полного видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 18 января 2019

       

      Теги: Новости политики Видеоблоги Новости США Дональд Трамп Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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