16:14
19 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чеченський лайфхак у 9 мільярдів боргу. Собаки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:31, 18 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, сьогодні
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      "Мазурик якийсь, вкрав літак": Яковина порівняв висловлювання Путіна і Трампа

      315 Читать новость на русском
      Трамп і Путін
      Трамп і Путін / Фото з відкритих джерел

      Через принцип поділу влади в США спікер Палати представників повинен особисто запросити президента виступити з парламентської трибуни. Зараз спікером нижньої палати Конгресу працює депутатка-демократ від Каліфорнії Ненсі Пелосі, яка терпіти не може Дональда Трампа і при першій-ліпшій можливості дає це зрозуміти всій планеті.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

      Читайте також: Покоряется целям Путина: какой шпионский план задумал Трамп

      Він нагадав, що на цей раз депутатка сказала, що поки "шатдаун" не закінчиться, поки Трамп не підпише бюджет в редакції Демократичної партії, запрошення до Конгресу він не отримає. Пелосі сказала, що президент може надіслати свій звіт про стан справ в країні поштою або зачитати його у себе в кабінеті в Білому домі. Але в парламенті ноги його не буде, поки уряд не відновить роботу.

      Це дійсно видатний тролінг. Трамп – стовідсотково медійна істота. Для нього образ і сприйняття цього образу набагато важливіше реальності. Нинішній американський президент найбільше на світі любить пишні урочистості, де він (саме він, а ніхто інший!) є головним героєм, найважливішою людиною – єдиним і неповторним. Без всіх цих церемоній Трамп – як Золушука без балу, як Білосніжка без кришталевого труни, як Кощій Безсмертний без яйця!
      – наголосив Яковина.

      "До речі, про що там піде мова в посланні – це справа десята (всі розуміють, що президент буде лаяти демократів і хвалити себе). Трампу не їхати треба, йому саме шашечки потрібні, та побільше! Він, можна сказати, тільки заради цього і йшов в президенти, а тут – такий облом. Прикро!", 0 додав журналіст.

      нэнси пелоси
      Ненсі Пелосі

      За словами Яковини, в результаті інциденту Трамп затаїв злість, але через день відповів. У пресу потрапив лист президента на адресу тієї ж Ненсі Пелосі. У ньому він пише, що з міркувань економії він змушений був скасувати "тижневу екскурсію" спікера і ще декількох депутатів в Афганістан, Єгипет і Брюссель. Тому він наказав Пентагону не виділяти спікеру і її оточенню вже узгоджений військовий літак для цієї поїздки.

      При цьому Трамп досить знущально додав, що вона і її колеги мають повне право злітати в зазначені країни за свій, а не за державний рахунок. Оголошення це прийшло в той момент, коли Пелосі і її люди вже сиділи на валізах, до будівлі Конгресу навіть підігнали автобуси, щоб відвезти їх до аеропорту. Трамп, що називається, помстився,
      – підкреслив Яковина.

      Тут навіть можна процитувати Володимира Путіна, який 10 років тому коментував аналогічну ситуацію.

      Кого назвав Путін "мазуриком" у 2008 році? "Мазурик якийсь, літак поцупив", – сказав прем'єр-міністр РФ Володимир Путін у 2008 році на спільній прес-конференції з прем'єром України Юлією Тимошенко, коментуючи конфлікт в аеропорту "Бориспіль". "Мазуриком" він назвав президента України Віктора Ющенка. "Ну, що, ви, справді? Літак, іграшки відібрали якісь", – додав Путін пізніше.

      Відео коментаря Путіна: "Мазурик якийсь вкрав літак ..."

      На думку Яковини, особливо дивно, що своїм листом президент США люб'язно сповістив талібів і "Аль-Каїду", що в Афганістан збирається прилетіти друга людина в США. "Це, мені здається, перебір навіть за трамповськими стандартами. Після такого оповіщення Пелосі, звичайно, нікуди не полетіла", – стверджує журналіст.

      "Але в цілому ці дві історії відмінно показують, як далеко зайшли міжпартійні розбіжності у Вашингтоні. Чесно кажучи, зараз я не бачу жодної можливості знайти якийсь компроміс. Одна сторона просто повинна дотиснути іншу. Я думаю, що все-таки переможуть демократи", – підсумував журналіст.

      Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 18 січня 2019

       

      Теги: Новини політики Новини США Володимир Путін Дональд Трамп Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
      сьогодні , 16:01 Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
      Євгенія Мазур 940
      Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      сьогодні , 15:00 Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      Ольга Черненко 282
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сьогодні , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 635
      Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      сьогодні , 08:40 Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      Артем Овдієнко 2052
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      18 січня , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 1667
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Біля берегів Австралії вчені виявили понад 100 нових видів морських тварин: фото
       24 грудня 2018 , 07:40
      У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв
      13 листопада 2017 , 14:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук