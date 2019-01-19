"Мазурик якийсь, вкрав літак": Яковина порівняв висловлювання Путіна і Трампа

Через принцип поділу влади в США спікер Палати представників повинен особисто запросити президента виступити з парламентської трибуни. Зараз спікером нижньої палати Конгресу працює депутатка-демократ від Каліфорнії Ненсі Пелосі, яка терпіти не може Дональда Трампа і при першій-ліпшій можливості дає це зрозуміти всій планеті.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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Він нагадав, що на цей раз депутатка сказала, що поки "шатдаун" не закінчиться, поки Трамп не підпише бюджет в редакції Демократичної партії, запрошення до Конгресу він не отримає. Пелосі сказала, що президент може надіслати свій звіт про стан справ в країні поштою або зачитати його у себе в кабінеті в Білому домі. Але в парламенті ноги його не буде, поки уряд не відновить роботу.

Це дійсно видатний тролінг. Трамп – стовідсотково медійна істота. Для нього образ і сприйняття цього образу набагато важливіше реальності. Нинішній американський президент найбільше на світі любить пишні урочистості, де він (саме він, а ніхто інший!) є головним героєм, найважливішою людиною – єдиним і неповторним. Без всіх цих церемоній Трамп – як Золушука без балу, як Білосніжка без кришталевого труни, як Кощій Безсмертний без яйця!

– наголосив Яковина.

"До речі, про що там піде мова в посланні – це справа десята (всі розуміють, що президент буде лаяти демократів і хвалити себе). Трампу не їхати треба, йому саме шашечки потрібні, та побільше! Він, можна сказати, тільки заради цього і йшов в президенти, а тут – такий облом. Прикро!", 0 додав журналіст.



Ненсі Пелосі

За словами Яковини, в результаті інциденту Трамп затаїв злість, але через день відповів. У пресу потрапив лист президента на адресу тієї ж Ненсі Пелосі. У ньому він пише, що з міркувань економії він змушений був скасувати "тижневу екскурсію" спікера і ще декількох депутатів в Афганістан, Єгипет і Брюссель. Тому він наказав Пентагону не виділяти спікеру і її оточенню вже узгоджений військовий літак для цієї поїздки.

При цьому Трамп досить знущально додав, що вона і її колеги мають повне право злітати в зазначені країни за свій, а не за державний рахунок. Оголошення це прийшло в той момент, коли Пелосі і її люди вже сиділи на валізах, до будівлі Конгресу навіть підігнали автобуси, щоб відвезти їх до аеропорту. Трамп, що називається, помстився,

– підкреслив Яковина.

Тут навіть можна процитувати Володимира Путіна, який 10 років тому коментував аналогічну ситуацію.

Кого назвав Путін "мазуриком" у 2008 році? "Мазурик якийсь, літак поцупив", – сказав прем'єр-міністр РФ Володимир Путін у 2008 році на спільній прес-конференції з прем'єром України Юлією Тимошенко, коментуючи конфлікт в аеропорту "Бориспіль". "Мазуриком" він назвав президента України Віктора Ющенка. "Ну, що, ви, справді? Літак, іграшки відібрали якісь", – додав Путін пізніше.

Відео коментаря Путіна: "Мазурик якийсь вкрав літак ..."

На думку Яковини, особливо дивно, що своїм листом президент США люб'язно сповістив талібів і "Аль-Каїду", що в Афганістан збирається прилетіти друга людина в США. "Це, мені здається, перебір навіть за трамповськими стандартами. Після такого оповіщення Пелосі, звичайно, нікуди не полетіла", – стверджує журналіст.

"Але в цілому ці дві історії відмінно показують, як далеко зайшли міжпартійні розбіжності у Вашингтоні. Чесно кажучи, зараз я не бачу жодної можливості знайти якийсь компроміс. Одна сторона просто повинна дотиснути іншу. Я думаю, що все-таки переможуть демократи", – підсумував журналіст.

Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 18 січня 2019