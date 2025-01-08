Сообщает 24 Канал со ссылкой на биолога и председателя ОО "Зеленый лист" Владислава Балинского в комментарии "Общественному". Вероятность попадания мазута на побережье Одессы превышает 90%

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Как определяют масштабы распространения мазута

Эксперт отметил, что мазутные пятна, зафиксированы у берегов Крыма, постепенно движутся по течению Черного моря.

Я пришел к выводу, что мазут перемещается в толще воды по основному черноморскому течению., что есть угроза, что в ближайшее время выбросы мазута могут достичь побережья Одесской области,

– отметил Балинский.

Он пояснил, что для прогнозирования распространения загрязнения использует спутниковые снимки Sentinel-1, данные о направлении ветра с платформы Windy, а также свойства мазута, в частности его температуру плавления, которая влияет на его плавучесть.

Какова динамика загрязнения

На спутниковых снимках от 4 января уже можно увидеть большие пятна мазута, которые тянутся вдоль побережья Крыма – от Партенита до Меганома. Впоследствии, по словам Балинского, загрязнение было обнаружено вблизи Севастополя, Балаклавы, Орловки, а 7 января – возле Евпатории.

Это свидетельствует о том, что мазутные сгустки попали в мощное течение, которое может переносить их дальше. При некоторых обстоятельствах, таких как сильный северный ветер, мазут может достичь одесского побережья,

– добавил эксперт.

Какая угроза для экосистемы

Балинский предостерег, что мазут представляет значительную угрозу для морской экосистемы, в частности из-за образования поверхностных пленок, приводящих к бескислородным условиям и гибели гидробионтов.

Прямая угроза существует, но мы должны понимать, что так или иначе, морская акватория – это замкнутая система. И если даже мы не имеем непосредственного загрязнения, то все равно будем ощущать на себе это. Как мы видим, течения циклические и уже страдают популяции птиц, млекопитающих морских и китообразных. Вот, то есть по пищевым цепям так или иначе мы будем на себе это чувствовать. Вероятность того, что загрязнение коснется нашего побережья, составляет более 90%,

– подчеркнул Балинский.

Эксперт предположил, что мазут может достичь побережья Одесской области уже к середине января, учитывая текущие погодные условия и направления ветра.