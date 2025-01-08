Повідомляє 24 Канал з посиланням на біолога і голову ГО "Зелений лист" Владислава Балінського в коментарі "Суспільному". Ймовірність потрапляння мазуту на узбережжя Одеси перевищує 90%

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Як визначають масштаби розповсюдження мазуту

Експерт зазначив, що мазутні плями, зафіксовані біля берегів Криму, поступово рухаються за течією Чорного моря.

Я дійшов висновку, що мазут переміщується в товщі води за основною чорноморською течією.Я вважаю, що є загроза, що найближчим часом викиди мазуту можуть досягти узбережжя Одещини,

– зазначив Балінський.

Він пояснив, що для прогнозування розповсюдження забруднення використовує супутникові знімки Sentinel-1, дані про напрямок вітру з платформи Windy, а також властивості мазуту, зокрема його температуру плавлення, яка впливає на його плавучість.

Якою є динаміка забруднення

На супутникових знімках від 4 січня вже можна побачити великі плями мазуту, які тягнуться вздовж узбережжя Криму – від Партеніту до Меганома. Згодом, за словами Балінського, забруднення було виявлено поблизу Севастополя, Балаклави, Орловки, а 7 січня – біля Євпаторії.

Це свідчить про те, що мазутні згустки потрапили в потужну течію, яка може переносити їх далі. За деяких обставин, таких як сильний північний вітер, мазут може досягти одеського узбережжя,

– додав експерт.

Яка загроза для екосистеми

Балінський застеріг, що мазут становить значну загрозу для морської екосистеми, зокрема через утворення поверхневих плівок, що призводять до безкисневих умов і загибелі гідробіонтів.

Пряма загроза існує, але ми повинні розуміти, що так чи інакше, морська акваторія – це замкнута система. І якщо навіть ми не маємо безпосереднього забруднення, то все одно будемо відчувати на собі це. Як ми бачимо, течії циклічні і вже страждають популяції птахів, ссавців морських та китоподібних. От, тобто по харчових ланцюгах так чи інакше ми будемо на себе це відчувати. Вірогідність того, що забруднення торкнеться нашого узбережжя, становить понад 90%,

– підкреслив Балінський.

Експерт припустив, що мазут може досягти узбережжя Одещини вже до середини січня, враховуючи поточні погодні умови та напрямки вітру.