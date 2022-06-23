McDonald's готовится к открытию заведений в Украине

Сеть ресторанов McDonald's приостановила работу в Украине с начала российского вторжения. Однако теперь готовится к возобновлению процесса и открытию заведений.

Об этом рассказала CEO офиса McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова. Она не назвала конкретные сроки, но отметила, что, готовясь к открытию, компания обновляет протоколы безопасности.

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Подготовка к открытию

По словам Бадритдиновой, компания проверяет, есть ли вблизи ресторанов бомбоубежища. Во время воздушной тревоги заведения должны срочно закрываться, что является непростым процессом, потому что ресторан – это мини-завод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей.

Мы не можем просто так открыться, пока не убедимся, что все отвечает нашим требованиям,

– заметила Бадритдинова.

McDonald's может открыться в августе

Руководитель одного из киевских ресторанов McDonald's сообщил СМИ, что сеть вроде бы готовится к открытию с августа, если будут соблюдены соответствующие правила безопасности.

Кроме того, McDonald's уже восстанавливает сеть поставок. Некоторые местные поставщики не работают из-за разрушенной войной инфраструктуры, поэтому, например, соки, соусы или упаковки придется закупать за границей.

Ранее в твиттере тоже появились слухи об открытии заведений в августе. Писали, что с работниками заведений созваниваются менеджеры и спрашивают, готовы ли те выйти на работу.

Что этому предшествовало

После начала полномасштабной войны сеть McDonald's в Украине закрылась. Отмечали, что такое решение было одобрено для безопасности сотрудников. В мае компания расстроила своих поклонников, подчеркнув, что все рестораны в Украине останутся закрытыми до конца войны.

Продукты, которые были в ресторанах, были переданы в гуманитарные штабы. При этом в McDonald's пообещали, что ежемесячно будут выплачивать сотрудникам заработную плату в размере 10 тысяч гривен.

В июне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба намекнул, что рестораны могут открыться. В МИДе убеждают McDonald's возвращаться. Представители министерства установили связь сначала с украинским офисом McDonald's, а затем и со штаб-квартирой.

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