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McDonald's в стиле Apple Store: как выглядит новый ресторан

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Как выглядит новый McDonald's в стиле Apple Store
Как выглядит новый McDonald's в стиле Apple Store / businessinsider.com

В Чикаго открылся новый огромный ресторан быстрого питания McDonald's, который по дизайну очень напоминает фирменные магазины Apple Store.

Площадь нового заведения составляет более 160 квадратных метров, пишет BusinessInsider.

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Ресторан был спроектирован в виде просторного стеклянного здания. В нем предусмотрена возможность сервировки и заказ столов.

McDonald's Чикаго
McDonald's, который напоминает Apple Store

Новый чикагский McDonald's имеет даже "зеленые уголки" – на его территории растет 70 деревьев.

McDonald's Чикаго
Новый McDonald's открыли в Чикаго

Проект ресторана, который разработало чикагское архитектурное бюро Ross Barney Architects, уже успел получить порцию критики.

Многие заметили, что новый McDonald's в Чикаго очень напоминает магазины Apple Store.

 

Теги: Новости США Курьезные новости Apple
Источник: 24 Канал
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