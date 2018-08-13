McDonald's в стиле Apple Store: как выглядит новый ресторан

В Чикаго открылся новый огромный ресторан быстрого питания McDonald's, который по дизайну очень напоминает фирменные магазины Apple Store.

Площадь нового заведения составляет более 160 квадратных метров, пишет BusinessInsider.

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Ресторан был спроектирован в виде просторного стеклянного здания. В нем предусмотрена возможность сервировки и заказ столов.



McDonald's, который напоминает Apple Store



Новый чикагский McDonald's имеет даже "зеленые уголки" – на его территории растет 70 деревьев.



Новый McDonald's открыли в Чикаго



Проект ресторана, который разработало чикагское архитектурное бюро Ross Barney Architects, уже успел получить порцию критики.



Многие заметили, что новый McDonald's в Чикаго очень напоминает магазины Apple Store.