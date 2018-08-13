McDonald's у стилі Apple Store: як виглядає новий ресторан
У Чикаго відкрився новий величезний ресторан швидкого харчування McDonald's, який за дизайном дуже нагадує фірмові магазини Apple Store.
Площа нового закладу становить понад 160 метрів квадратних, пише BusinessInsider.
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Ресторан спроектували у вигляді просторої скляної будівлі. У ньому передбачена можливість сервірування та замовлення столів.
McDonald's, який нагадує Apple Store
Новий чиказький McDonald's має навіть "зелені куточки" – на його території росте 70 дерев.
Новий McDonald's відкрили у Чикаго
Проект ресторану, який розробило чиказьке архітектурне бюро Ross Barney Architects, вже встиг отримати порцію критики.
Чимало людей зауважили, що новий McDonald's у Чикаго дуже нагадує магазини Apple Store.