McDonald's у стилі Apple Store: як виглядає новий ресторан

У Чикаго відкрився новий величезний ресторан швидкого харчування McDonald's, який за дизайном дуже нагадує фірмові магазини Apple Store.

Площа нового закладу становить понад 160 метрів квадратних, пише BusinessInsider.

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Ресторан спроектували у вигляді просторої скляної будівлі. У ньому передбачена можливість сервірування та замовлення столів.



McDonald's, який нагадує Apple Store

Новий чиказький McDonald's має навіть "зелені куточки" – на його території росте 70 дерев.



Новий McDonald's відкрили у Чикаго

Проект ресторану, який розробило чиказьке архітектурне бюро Ross Barney Architects, вже встиг отримати порцію критики.

Чимало людей зауважили, що новий McDonald's у Чикаго дуже нагадує магазини Apple Store.