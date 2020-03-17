Mcdonald's закрывается на карантин: где можно заказать еду из ресторана

Mcdonald's закрывает все заведения сети в Украине на карантин, но продолжит принимать заказы в McDrive и через сервис доставки Glovo. Это связано с решением Кабмина ограничить работу заведений общественного питания на период карантина – с 17 марта до 3 апреля.

Mcdonald's также усиливает меры безопасности, и рекомендует ограничить перемещения и оставаться дома, говорится в прессрелизе компании.

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"Mcdonald's в Украине закрывает свои двери на период карантина. Наши и без того строгие стандарты качества и безопасности мы усилили дополнительными мерами, чтобы вы могли продолжать заказывать через доставку или McDrive", – сообщили также на фейсбук-странице компании.

Что известно о Mcdonald's в Украине? Первое заведение Mcdonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. Сеть ресторанов Mcdonald's в Украине обслуживает около 350 тысяч посетителей ежедневно. Штат сотрудников насчитывает около 7,5 тысячи человек.



Запреты и ограничения в Украине на период карантина / Инфографика 24 канала